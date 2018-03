[Gomet' Santé] Median (Valbonne) et le CHU de Nice travaillent sur le dépistage du cancer du poumon

Median Technologies et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice ont annoncé le 12 mars un accord pour faire progresser le dépistage du cancer du poumon en utilisant l’intelligence artificielle. Cette collaboration permettra d’identifier par les techniques de deep learning, des biomarqueurs d’imagerie pour un diagnostic plus précis. Les données d’imagerie médicale de l’étude AIR, une étude de cohorte multicentrique coordonnée sur la France par le CHU de Nice incluant à ce jour plus de 600 patients à haut risque dépistés pour le cancer du poumon, seront analysées pour identifier et caractériser les nodules pulmonaires visibles dans les scanners thoraciques. Median développera de nouveaux algorithmes afin d’identifier des biomarqueurs d’imagerie représentatifs de la malignité des nodules. « La détection précoce du cancer du poumon est d’une importance capitale si l’on veut diminuer la mortalité de cette maladie », souligne le Professeur Charles Marquette, coordinateur des équipes cliniques de l’étude AIR. « La justification d’un dépistage est liée à l’étroite relation entre le pronostic du patient et le stade de la maladie au moment du diagnostic. Cependant, un dépistage à grande échelle réalisé avec des scanners thoraciques sur des populations non ciblées, est coûteuse et présente un rapport risque/bénéfice élevé, ce qui explique pourquoi de nombreuses organisations de santé hésitent à le mettre en place s’il repose uniquement sur des scanners thoraciques », ajoute-t-il.

Réduire le nombre de biopsies grâce à l’intelligence artificielle

Alors que les performances actuelles des équipements scanner permettent de détecter davantage d’anomalies pulmonaires, les applications de post-traitement des images ne permettent pas une caractérisation précise de la malignité ou de la bénignité de ces anomalies. Des biopsies sont alors requises pour confirmer le caractère cancéreux, mais ce sont des procédures invasives associées à des risques de complications. Grâce à l’utilisation des biomarqueurs d’imagerie, les cliniciens ont la possibilité de réduire le nombre de biopsies et de diagnostiquer les patients de façon plus précise. « Actuellement, de nombreuses biopsies pulmonaires sont pratiquées inutilement ; l’intelligence artificielle va faire de l’imagerie médicale, non-invasive et moins coûteuse que les biopsies, un meilleur outil de décision thérapeutique », affirme Peter Bannister, le directeur de la technologie chez Median.

Créée à Sophia-Antipolis en 2002, Median Technologies fournit des solutions et des services d’imagerie aux sociétés biopharmaceutiques et aux professionnels de santé à apporter de nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de réduction globale de coûts des soins. Ses solutions, MediScan pour le soin des patients, iSee pour la gestion des images dans les essais cliniques et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des patients à leur thérapie. Pour 2017, le chiffre d’affaires de Median s’établit à 7,69 millions d’euros et emploie près de 150 personnes dans le monde.