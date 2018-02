Gomet’ lance Gomet’ Santé en partenariat avec le cluster Eurobiomed

Le média métropolitain d’Aix Marseille, Gomet’, a dévoilé mardi 30 janvier 2018 lors de l’assemblée générale du cluster birégional Eurobiomed, un nouveau développement avec le lancement de Gomet’ Santé. Ce service intègre à la fois une partie contenu, sur l’actualité de la filière santé dans le grand sud de la France, ainsi qu’une partie services, avec un accès privilégié, pour les abonnés, à un « kit média. » L’abonnement à Gomet’ Santé comprend une newsletter diffusée tous les 15 jours, l’accès en continu aux articles en ligne ainsi qu’un guide annuaire annuel des acteurs du secteur. Le tarif de l’abonnement à l’année est fixé à 220 € TTC et à 198€ pour les membres d’Eurobiomed.

Emilie Royere, la directrice générale régionale d’Eurobiomed a présenté aux adhérents d’Eurobiomed les enjeux de l’accord avec Gomet’ soulignant qu’il contribuera « à mieux faire connaître les différents développements de la filière santé et l’actualité des entreprises du secteur, en particulier celle des adhérents d’Eurobiomed. » Elle a également insisté sur le fait que Gomet’ présentait « les garanties de sérieux et d’indépendance pour crédibiliser l’information qui sera traitée dans Gomet’ Santé. » L’accord comprend notamment un partage d’informations et des avantages tarifaires pour les adhérents.

De la métropole Aix Marseille au grand sud de la France

Jean-François Eyraud, le dirigeant fondateur de Gomet’ s’est également réjoui du partenariat. « Gomet’ se veut un média engagé sur le territoire pour faire gagner les acteurs locaux. Nous mettrons tout en œuvre pour créer du lien au sein de l’écosystème santé et mettre en avant les initiatives, les projets et les réussites. »

Avec Gomet’ Santé, le site indépendant d’informations, créé à Marseille en 2014 et dédié à l’actualité de la métropole Aix Marseille, enrichit son offre régionale de contenus thématiques et continue d’élargir son territoire. Début 2017, la société de presse en ligne avait acquis Com&Médias Sud, spécialisée dans l’information sur le secteur de la communication, de Nice à Toulouse. Gomet’ propose ainsi à ses lecteurs et abonnés plusieurs environnements géographiques et thématiques, ainsi que des supports variés, print et web.