La Sosh Freestyle Cup 2017 : l’alliance du sport et de la fête

Pour fêter sa 10e édition du 15 au 25 juin prochain, l’organisation a mis les petits plats dans les grands. Dix jours de compétition, de glisse, mais aussi de nombreuses activités réservées aux visiteurs vont animer la plage Borély à Marseille.

Devenu un événement sportif et festif incontournable, la Sosh Freestyle Cup s’installe pendant dix jours sur la plage Borély. Cette édition, organisée une nouvelle fois par les frères Moussilmani, fondateurs historiques, aura naturellement une saveur particulière cette année pour la Capitale européenne du sport 2017. Le coup d’envoi de la Sosh Freestyle Cup sera donné le jeudi 15 juin 2017 dès 17 heures, à l’occasion d’une soirée d’ouverture qui devrait réserver quelques surprises au public.

Ça va glisser !

Depuis dix ans et la création de la « SFC », les meilleurs glisseurs du monde s’affrontent dans des compétitions internationales urbaines, offrant au public un spectacle plus fou année après année. En 2016, ce sont plus de 150 000 spectateurs qui étaient venus admirer ces dizaines d’athlètes et amateurs chevronnés et leurs figures improbables. Pour cette édition décennale, de nouvelles compétitions font leur apparition, comme le Red Bull Bowl Rippers, une compétition en 5 étapes, mais aussi du BMX (Flat et Bowl), de la trottinette, décidément de toutes les modes (qui l’eut cru ?), ou encore des sports nautiques comme le kitesurf et le stand-up paddle.

Au total, ce sont 300 sportifs professionnels et 3 000 amateurs qui feront état de leur talent devant le public marseillais, qui pourra également profiter, en plus du cadre idyllique du lieu et du prestige de l’événement, de plus de 30 heures de musique live, dispatchées en soirée, tout au long des dix jours de compétition.

Des animations pour tous

À l’occasion de la Sosh Freestyle Cup, le public profitera des nombreuses initiations et animations proposées. Stand-Up paddle, stand-up paddle yoga, stand-up paddle fitness, windsurf, pirogue polynésienne, skate, roller et trottinette sont au menu. L’an passé, près de 1 800 personnes avaient pu s’initier à ces disciplines. Une nouvelle fois, l’accès à ces dernières sera gratuit. D’autres animations comme la chute libre, pour les amateurs de très, très haute voltige, ou des jeux concours seront proposés durant ces dix jours. Les femmes sont aussi mises à l’honneur grâce à Roxy, qui leur proposera une formule active & fun qui fait fureur, mêlant yoga, run, et course de stand-up paddle.

Préparez casquette, chapeau, crème solaire et maillot, ça va surfer à Borély. Go !