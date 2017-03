[Gardanne] Les Indus’3 Days ouvrent les portes au tourisme industriel

L’office de tourisme de Gardanne a lancé en 2016 les Indus’3 Days pour permettre aux touristes d’ici et d’ailleurs de (re)découvrir le tissu économique sur le territoire du Pays d’Aix. Fort du succès de la première édition, l’office du tourisme renouvèle l’opération qui a gardé le même titre mais offre une journée de découverte supplémentaire. Les Indus’3 Days vont donc se dérouler sur quatre jours, du vendredi 3 au lundi 6 mars 2017.

Au programme : visites d’entreprises, d’industries, d’exploitations agricoles, de sites miniers ou encore d’ateliers d’art. De nombreuses entreprises et industries vont ouvrir leurs portes au public le temps d’un week-end parmi lesquelles la ballastière de Peyrolles centrale thermique EDF de Martigues, la carrière et le centre de tri des déchets de Malespine ou encore l’usine d’alumine Alteo de Gardanne, la station de dépollution des eaux usées de Gardanne… À noter également un parcours en forêt pour découvrir l’exploitation des surfaces boisées du département qui regroupe 600 propriétaires forestiers sur 20 000 hectares et comprendre dans quelles conditions peut-on couper du bois et à qui ce bois est destiné.

D’hier à aujourd’hui : des réhabilitations réussies ou en cours

Du patrimoine plus que centenaire avec bien sûr le passé fort de Gardanne dans l’exploitation minière du charbon dont le puits Yves Morandat en est le témoin. Sur ce site gorgé d’histoire, la Ville de Gardanne et la Semag souhaitent y implanter des entreprises innovantes avec pour point de repère le chevalement du puits. Le musée de la mine propose donc une visite, entre passé et futur, en présence des derniers travailleurs du sous-sol provençal. Si la tuilerie Bossy, fondée en 1837, ne fabrique plus de tuiles, elle accueille désormais des artisans d’art. Dans ce cadre atypique, aujourd’hui travaillent des céramistes, un sculpteur, un tapissier d’ameublement, un luthier guitare, un marqueteur, un ébéniste, un peintre en décor patrimoine et un horloger d’art. Autre découverte artisanale, celle de la création d’un bijou à la fonderie KDF, située à Vitrolles. Ici, on conçoit et fabrique des petites pièces et objets en fonte basse fusion, en laiton, et en aluminium, destinées aux secteurs de la bijouterie fantaisie, des accessoires de prêt-à-porter et de la maroquinerie.

Enfin, le terroir gourmand n’est pas oublié avec les Calissons du Roy René, l’atelier de pâtisserie de Riederer, les ruches de Gardanne, la brasserie artisanale La Petite Aixoise à Saint-Cannat ou encore l’exploitation du safran du cativel (actuellement sans floraison) qui accueillent le public à cette occasion.

À pied ou en bus, les Indus’3 Days sont une bonne occasion de parcourir en famille le territoire côté économie, industriel, ou artisanal, découvrir des savoir-faire et comprendre des fonctionnements de recherche.