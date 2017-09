Jeux vidéo, de société, métiers du digital, cosplay, manga, comics et robots… : que cela vous parle ou pas, peu importe, c’est l’occasion de vivre une véritable gameplay, soit une expérience du divertissement. Et c’est à Gardanne que ça se passe les 23 et 24 septembre. La commune va entrer, l’espace d’un week-end, dans un monde virtuel où le jeu règne en maître absolu. 3 800 m² dédiés à la culture geek, au gaming et à l’e-sport… de quoi faire tourner la tête de tous les gamers, des plus jeunes aux plus expérimentés. Aux manettes de cet événement, l’association Gaming Generation, qui organise depuis 2005, ce type de manifestations avec pour devise « le jeu est dans nos gènes ». Et elle ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là puisqu’elle prépare un événement d’ampleur nationale, voire internationale, qui devrait être organisé entre Aix-en-Provence et Montpellier.

80 stands, boutiques et animations autour de la culture geek et aux jeux

Pour le président de l’association, Pierre ‘Zo’ Chatelain : « Toutes les civilisations, toutes les cultures se sont réunies autour du jeu pour s’éveiller, se divertir, pour sympathiser, pour participer, pour gagner… et cela, avec les nouvelles technologies ou les moyens rudimentaires, ce qui fait du jeu aujourd’hui l’une des plus importantes industries françaises et mondiales ». Un monde qui rassemble autour d’un seul but : « l’émotion ».

C’est bien ce que les Gaming Gen comptent faire ressentir aux visiteurs à travers leurs trois univers distincts et complémentaires : d’abord le Gaming Arena, réservé aux compétitions de jeux vidéo, et le Gaming World, un site qui rassemble des dizaines d’animations gratuites et des boutiques toujours en lien avec la thématique où l’on pourra trouver des jeux de sociétés, jeux vidéo, du old-school, des nouvelles technologies, une ludothèque pour les tout-petits, et même des jeux de combats… Troisième espace : Gaming Jobs, une zone réservée aux emplois et formations des métiers du jeu, du jeu vidéo et des arts numériques. Vous pourrez ainsi découvrir les meilleures écoles du domaine et rencontrer les entreprises qui recrutent des profils liés au digital, au numérique, à la création de logiciel ou de jeux vidéo. Faire de sa passion, un métier, passer du virtuel à la réalité… Et si c’était finalement un jeu d’enfant.