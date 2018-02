Fusion Métropole – Département : « Oui, c’est logique et c’est inéluctable » affirme Jean-Claude Gaudin

Les déclarations de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille et président de la Métropole, prononcées mardi 13 février lors du déjeuner de presse qui précède traditionnellement le Conseil de la Métropole ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd… L’écho des propos de l’ancien sénateur et ministre trouvant « logique et inéluctable » le rapprochement entre le Département et la Métropole s’est fait entendre durant plus d’une heure dans l’hémicycle du Pharo jeudi en séance du conseil métropolitain.



Sans surprise Georges Cristiani, le maire sans étiquette de Mimet, et président de l’Union des Bouches-du-Rhône, a été le premier à monter au créneau (35e min sur la vidéo de l’intégralité de la séance). « Nous apprenons par la presse que vous êtes favorable à la fusion du Département avec la Métropole, est-ce vrai, est-ce faux, je n’en sais rien ? Mais ceux qui ne souhaitent pas cette fusion seraient des rétrogrades… » Georges Cristiani évoque l’attachement des maires et des élus locaux pour le Département, pointe les dangers d’un scrutin métropolitain au suffrage universel direct et annonce que le mouvement qu’il a créé et lancé en début de semaine « Maires de Provence » compte déjà de nombreux ralliements.

Martine Vassal : « non à une fusion à la hussarde »

D’autres interventions suivront du côté du PCF, du FN ou encore des socialistes. Martine Vassal, 1ère vice-présidente de la Métropole, et présidente justement du Département prend ensuite la parole (1h03 min sur la vidéo). « On ne peut compter que sur nous-même, comme d’habitude » commence-t-elle par déclarer. « Aujourd’hui on se retrouve dans un piège (…) Cette Métropole elle nous a été imposée ? Nous voulions une Métropole de projets… » Et la présidente du Conseil départemental de saluer l’engagement du président Gaudin qui n’avait pas besoin de cela dans sa carrière politique car « le président Gaudin il a tout fait et il a tout réussi dans sa vie. » Et de poursuivre : « Nous avons besoin de sérénité, nous avons besson de travailler. Je suis contre une fusion à la hussarde. »

C’est ensuite Jean-Claude Gaudin qui prend la parole (1h07 min sur la vidéo) : « Qui a dit que l’on allait supprimer le Département. Personne. On pourrait aussi dire qu’il s’agit de supprimer la Métropole. En réalité, d’après ce que je pensais, il s’agirait éventuellement de fusionner, pour simplifier l’organisation administrative territoriale et renforcer l’efficacité des moyens de l’action territoriale. dans une perspective… Alors oui, je pense que c’est que c’est logique et que c’est inéluctable… » Finalement c’était bien vrai !