La rentrée scolaire lundi 4 septembre est aussi le moment pour les leaders politiques de réinvestir le terrain laissé vacant quelques semaines à la faveur des vacances. Après Renaud Muselier, le président de la Région Paca qui présentait jeudi les enjeux de la rentrée pour la Région (compétente en matière de gestion des lycées), c’était vendredi au tour de Jean-Claude Gaudin le maire de Marseille d’annoncer les changements dans les écoles élémentaires de la ville. Martine Vassal, la présidente du Département, a choisi de répondre aux questions de La Provence ce samedi 2 septembre. Tous les trois seront lundi matin dans les différentes classes pour accompagner nos chères têtes blondes.

Dans l’entretien accordé à La Provence, Martine Vassal n’évoque pas que son plan départemental pour les collèges. Interrogée sur le projet de fusion entre le Département et la Métropole, Martine Vassal confirme que le dossier est bien sur son bureau en cette rentrée : « J’ai travaillé sur le sujet en juillet, au Sénat, avec le Premier ministre, et nous nous reverrons en décembre, après en avoir discuté avec les 119 maires du Département. Edouard Philippe a dit qu’il souhaitait faire les choses en collaboration avec les élus locaux. C’est une bonne chose. » Soit. Mais la 1ère vice-présidente de la Métropole déléguée à la stratégie et à l’attractivité économique pose très vite au moins une limite : « Je n’abandonnerai jamais les 29 communes du pays d’Arles. Ce grand phare touristique et agricole ne doit pas devenir un département croupion de 180 000 habitats à peine. »

« Aimer les gens et avoir un projet »

Concernant les futures échéances politiques, notamment les élections de 2020, Martine Vassal confirme son intention de succéder à Jean-Claude Gaudin à la présidence de la Métropole, tout en s’intéressant également à la mairie de Marseille. « J’ai déjà dit que j’étais candidate à la présidence de la Métropole en 2020. Mais pour être élue, je ne peux pas m’exonérer de regarder de près ce qui se passe à Marseille. Concernant la mairie, ce n’est pas une question d’homme ou de femme, mais de compétence. Pour être maire de Marseille, il faut aimer les gens et avoir un projet. » Un portrait-robot ?