Entre funambule et cabaret, la Biennale des arts du cirque poursuit sa diffusion

La diversité des spectacles présentés pendant la Biennale internationale des arts du cirque est un atout indéniable mais parfois le spectateur peut être perdu et ne plus savoir quoi choisir. Alors Gomet’ vous donne quelques pistes préparer cette nouvelle semaine sous chapiteaux.

En plantant ses cinq chapiteaux plantés au bord de la mer, sur les plages du Prado à Marseille, la Biennale internationale propose une destination spectacles de choix pour toute la famille. On en a déjà parlé mais on en reparle très volontiers tant le travail de Johann Le Guillerm est singulier. D’une nature très discrète, l’artiste bouleverse les techniques traditionnelles du cirque et aime qualifier lui-même son parcours de « recherche autour du pas grand chose ». Seul en piste, il défie les forces de l’équilibre avec ses « archistructures » qu’il a conçues et réalisées sans clous, ni vis. Une poésie du casse-tête qu’il ne faut absolument pas manquer. Sans oublier ses installations à la Friche Belle de Mai et au Mucem qui complètent la découverte de son travail sans tout dévoiler car il faut bien que cela reste Secret…

> Les jeudis, vendredis et samedis à 20h ; les dimanches à 15h – Jusqu’au 18 février

Dernières représentations pour la compagnie Les Colporteurs et leur création Sous la Toile de Jheronimus. Pour Antoine Rigot, directeur de la compagnie : « Nous avons travaillé en partenariat avec la Fondation Jérôme Bosch. On a recrée un voyage à travers ce tableau, Le Jardin des délices. La matière du peintre correspond à notre recherche et nous avons construit une dramaturgie, elle-même imposée par ce tableau, même si le langage reste le cirque. »

> Jeudi 2 février et vendredi 3 à 18h30, samedi 4 à 15h et dimanche 6 à 14h

Nouveaux arrivés à l’affiche cette semaine : Les Nouveaux Nez et Le Cirque électrique. Avec les premiers, un trio de clowns perdus dans leurs idées pour construire un nouveau spectacle, on retrouve Félix Tampon, maître présentateur de l’ouverture de la Biennale à la Friche Belle de mai. Avec deux de ses compères, il explique : « Notre passion pour le clown oscille entre la tradition et la création, le populaire et l’expérimental. Nous explorons des nouvelles écritures et des nouvelles confrontations avec le public pour la figure du clown. » Burlesque et poésie sont au rendez-vous de Triiio. Laissez vous tenter en famille.

Enfin, programmé dans la soirée, Steam est un spectacle du Cirque électrique pour public averti, même si le programme annonce tout public à partir de 8 ans… Un cabaret déjanté dans l’ambiance vaporeuse « d’une Europe en déclin, de Blade Runner à Iggy Pop », où sept circassiens et performers, vêtus de cuir ou de plumes, évoluent au trapèze, au mât chinois, au sol… sur des bruits d’usine et une musique jouée en live par un homme-orchestre. Deux représentations à déguster sans modération. Ça tombe bien, Gomet’ vous y invite !

> Triiio par les Nouveaux Nez, vendredi 3 à 14h, samedi 4 à 18h et dimanche 6 à 11h

> Steam par Le Cirque électrique, vendredi 3 et samedi 4 à 22h



Enfin, le Magic Mirror accueillera vendredi Ben Milord pour une soirée salsa, et des initiations éclair aux danses latinos d’une vingtaine de minutes, histoire de se dégourdir les jambes à son tour, à 18h, 19h30 et 21h50. Samedi, ce sera tout d’abord un numéro de cirque avec Mathieu Hedan vers 19h15 et un numéro de jonglage avec Tom Prôneur à 21h45. À cela, vous ajoutez les ateliers en famille et le tour est joué !