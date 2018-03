Portes-ouvertes sur les formations : des métiers originaux pour les jeunes… et pour les moins jeunes aussi

Reconnus par l’Etat, il existe sur le département des Bouches-du-Rhône des centres de formation d’apprentis (CFA) qui délivrent des formations plutôt originales, voire exclusives sur le département ou la région. Au bout du parcours : diplômes d’Etat, formations rémunérées et parfois gratuites, emplois garantis pour la plupart car il s’agit de niches. Des journées portes ouvertes sont organisées pour s’informer, « prendre les rênes de son avenir » et sortir des sentiers battus.

Située à Cabriès, sur un domaine de 100 hectares, l’École des courses hippiques AFASEC forme, comme son nom l’indique, aux métiers des courses hippiques de trot et de galop : cavalier d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, garçon de voyage, premier garçon, assistant entraîneur et entraîneur. Des noms qui se déclinent aussi au féminin !

Entre programme scolaire et pratique sportive, les élèves, à partir de 14 ans, peuvent y préparer certificat d’aptitude professionnelle (CAPA) « Lad cavalier d’entraînement », Bac pro « Conduite et gestion de l’entreprise hippique » (CGEH) et BTS « Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole » (ASCE) spécialité filière courses hippiques. À noter que l’École des courses hippiques donne également leur chance aux jeunes qui n’ont jamais pu accéder à la pratique d’équitation et qu’il existe des formations adultes pour se convertir.

> Journée Portes ouvertes samedi 24 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h

> Centre d’entraînement des plaines de l’Arbois – CD 60A – Cabriès

> Renseignements au 04 42 2241 45 ou www.ecole-des-courses-hippiques.fr

Le Centre de formation de la Bourse du travail (CFBT), dont le siège est rue des convalescents dans le 2e arrondissement de Marseille, délivre une trentaine de diplômes dans 12 filières professionnelles (administration, électrotechnique, prothèse dentaire, optique-lunetterie … ) et a également une antenne à La Ciotat où les jeunes, de 16 à 25 ans, peuvent se former, en exclusivité sur toute la région PACA, au métier de toiletteur canin et obtenir un certificat. Les formations en alternance au CFBT sont également gratuites pour l’élève, sans frais de dossier ni d’inscription puisque le CFBT est soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Projet INES 2018). À noter que les apprenties de cette filière sont régulièrement récompensées de médaille d’or ou d’argent aux concours « Un des meilleurs apprentis de France ».

> Journée Portes ouvertes mercredi 28 mars de 9h à 16h30

> CFBT Centre Louis Benet – 5 rue Delacour – La Ciotat

> Renseignements au 04 91 90 78 53 ou www.cfbt-asso.com et sur Facebook

C’est à Aubagne, centre historique de fabrication de céramique, que se trouve l’Ecole de céramique de Provence, seul centre de formation de cette filière sur toute la région. Reconnue en France et en Europe dans l’enseignement des métiers de la terre, elle prépare chaque année des jeunes de 16 à 25 ans aux CAP Décoration en céramique, CAP Modèles et moules et CAP Tourneur en céramique. Ces formations sont également ouvertes aux adultes dans le cadre de reconversion ou porteurs de projet. Enfin, les apprentis de l’Ecole de céramique sont rémunérés et régulièrement récompensés aux concours « Un des meilleurs apprentis de France ». Intégrée au CFBT, elle est également soutenue par la Région Sud et les formations pour les jeunes sont gratuites à la condition d’obtenir un contrat d’apprentissage chez un maître d’apprentissage mais les pistes ne manquent à chaque session.