Flash-back : Quand Jean-Marie Périer partage ses souvenirs sur la scène du Gymnase

Le célèbre photographe et ami des stars des années yé-yé, Jean-Marie Périer, sera sur la scène du théâtre du Gymnase, à Marseille, dimanche 28 mai pour partager ses souvenirs. Flash-back ou comment revivre ces années de liberté en compagnie du meilleur des « copains ».

Pouvez-vous nous dire ce que vous faites sur scène ?

Jean-Marie Périer : Je raconte mes souvenirs des ces années 60 avec la projection sur grand écran de plus de 300 photographies que j’ai réalisées à cette époque pour la revue Salut les copains, et en musique.



Mais vous avez publié des livres alors pourquoi, aujourd’hui, choisir la scène ?

J-M. P : Mon premier livre date de 1999. Depuis, on me pose toujours les mêmes questions ! C’est comme ça. Alors je me suis dit que j’allais essayer de raconter moi-même ce que j’ai vécu. Et puis, à mon âge, il faut se donner un défi ou sinon on ne bouge pas de son canapé. Mais je ne compte pas en faire une carrière… Il faut que cela reste du plaisir.

Avez-vous demandé à un metteur en scène de vous accompagner dans cet exercice ?

J-M. P : Non, ce n’est pas un exercice théâtral. C’est un one-man show où j’improvise selon le public. Et puis, c’est mon vécu, je le connais par cœur donc c’est facile d’en parler. Je n’ai pas le trac, ma seule crainte est que les gens ne viennent pas…



La Première a eu lieu au théâtre de la Michodière, à Paris. Comment cela s’était-il passé ?

J-M. P : C’était très émouvant. Tout d’abord parce que j’y ai passé mon enfance, c’était le théâtre de mon père. Puis le public était vraiment content. Généralement, ce sont ceux de ma génération qui viennent, voire la génération suivante, mais il y a parfois de jeunes spectateurs qui n’ont absolument pas connu cette période mais qui viennent par curiosité. D’abord parce que c’était quinze années de liberté magnifique, et puis parce que la musique de l’époque a donné les bases de la musique d’aujourd’hui.

Juste après le théâtre du Gymnase, vous exposez vos photographies aux archives et bibliothèque départementales ?

J-M. P : Oui, il y aura deux expositions en une avec près de 160 photographies de cette période 60-70 et trente autres que m’a commandées le Département sur des personnalités en lien avec le territoire comme André Ferréol, Edmonde Charles-Roux, Laurent Ruquier, Guy Marchand… mais aussi Djamel, Patrick de Carolis, le chef Jean-Luc Rabanel… Là, pour marquer plus encore ce lien, j’ai choisi de mettre en scène des inconnus vivant ici – un jardinier, une postière…- , dans leur paysage quotidien, tenant dans leurs mains le cliché d’une des ces personnalités. C’est gai avec des jeux de contraste et ça met en valeur les gens et les paysages. Après tout cela, je retourne à l’écriture avec tout d’abord des nouvelles qui paraîtront le 15 octobre, suivies du grand exercice du roman.