[Commerce] L’enseigne américaine Five Guys s’installe à Aix-en-Provence

Après Bercy Village, les Champs Elysées, Disney Village, Opéra et Lille, l’enseigne américaine de burgers Five Guys s’apprête à ouvrir un tout nouveau restaurant à Aix-en-Provence d’ici fin novembre.

L’enseigne américaine de burgers « premium », comprenez de qualité, prend ses quartiers près de la Rotonde, place Charles-de-Gaulle, à Aix-en-Provence, à la place de Flunch qui a fermé ses portes il y a quelques mois. « Aix-en-Provence est une ville à taille humaine qui offre un cadre de vie exceptionnel, explique Maxime Lestringant, directeur France. Sa forte population étudiante, sa proximité avec Marseille, deuxième ville de France, ainsi que son accessibilité depuis Paris en font un lieu idéal pour notre arrivée dans le sud. Ce sera pour nous le point central de notre développement dans la région. »

Five Guys, qui opère ses restaurants en nom propre (sans franchise), s’apprête à recruter 50 salariés, afin de rester fidèle à la tradition familiale. Car la chaîne a été créée en Virginie en 1986 par la famille Murrell. « Five Guys » est ainsi une référence aux cinq hommes de la fratrie.

Five Guys mise tout sur l’expérience client

Dès la fin du mois de novembre, sur 400 m2 de surface totale, le restaurant proposera 130 places assises et une offre différente de celle de ses concurrents : chez Five Guys, pas de publicité, ni de budget médias. « Nous mettons en valeur notre activité par le biais des aliments et de l’équipe, précise Maxime Lestringant. Nous sommes convaincus que nous optimisons notre activité en motivant notre équipe et en mettant l’accent sur un produit parfait. Des aliments de qualité et des salariés motivés inciteront les clients à parler de nous, nous assurant ainsi d’une plus grande visibilité et d’un meilleur bouche-à-oreille que par le biais de la publicité ».

Au menu, un burger premium, l’authentique américain, avec des ingrédients frais et de qualité, un repas personnalisé grâce aux 15 ingrédients au choix et une grande générosité dans les proportions. Chez Five Guys, pas de menus : une totale liberté de composer le burger selon les envies et de choisir ou non de l’accompagner de frites et/ou d’une boisson. « Nos milkshakes sont également excellents et personnalisables avec 11 ingrédients au choix », indique le directeur France.

Nouveauté également pour les végétariens : l’enseigne propose un sandwich sans viande, composé de légumes grillés et des mêmes autres ingrédients présentés dans le restaurant. « Nous proposons également, pour ceux qui ne souhaitent pas manger de pain, des burgers sans pain, servis en barquette ou en wraps salades ».

Vivre l’expérience américaine

L’addition est un poil plus salée que chez la concurrence, le prix médian pour un burger + petite frite + boisson est de 15€. « Nos consommateurs se déplacent aussi pour l’ambiance de nos restaurants et notre simplicité, insiste Maxime Lestringant. Venir chez Five Guys, c’est vivre une expérience américaine. Nos équipes motivées et leur accueil chaleureux participent à un service de qualité qui fait notre succès. »

Pas d’objectif chiffré ni de projet précis quant au développement dans la région mais la chaîne de burgers compte ouvrir une quarantaine de restaurants en France d’ici trois ans, en commençant par les grandes métropoles. Gageons qu’après Aix, Marseille devrait suivre.