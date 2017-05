[Finances] Venez découvrir les nouvelles capacités financières du fond régional Paca Investissement

C’est à la fois un couronnement et une nouvelle étape pour Paca Investissement, le fonds régional d’investissement de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Grâce à la nouvelle convention de partenariat signée avec le Feder de l‘Union européenne, ce n’est plus 10 mais 25 millions d’euros que l’Europe met sur la table pour soutenir les entreprises régionales au sein de ce dispositif né en 2010. Un aboutissement bien sûr pour le travail déjà réalisé de 2011 à 2016 : 52 entreprises financées avec 42 co-investisseurs pour un montant total de 22 millions d’euros sur des levées de fonds globale de 74 millions. Et le tremplin pour une phase 2 qui s’annonce encore plus fertile.

Paca Investissement espère augmenter le nombre de participations aux levées de fonds des PME avec notamment de nouvelles règles d’investissement. Ainsi, les entreprises candidates ne devront plus forcément avoir leur siège social dans la région, « à condition évidemment qu’elles aient un projet local qui profitera à notre bassin d’emploi », précise Valérie Roché-Melin, la secrétaire générale de Paca Investissement. Les projets de développement industriels vont également pouvoir faire appel au fonds institutionnel, sans l’obligation de démontrer leur caractère innovant. Enfin, il sera désormais possible de co-investir aux côtés de personnes physiques ou d’opération de crowdfunding. La cible d’investissement concerne toutes les PME ayant un projet de croissance, en phase d’amorçage ou d’expansion. Les tickets d’entrée vont de 200 000 à un million d’euros en capital risque, ente 500 000 et deux millions en capital développement.

Un roadshow en cinq étapes a été lancé pour présenter le fonds, ses domaines d’intervention et ses modalités opérationnelles. ll fait étape à Marseille, jeudi 18 mai. Un rendez-vous à ne pas manquer qui se déroulera au palais de la Bourse mais aussi en direct sur Internet grâce au suivi en direct (live tweet et vidéo) animé par la rédaction de Gomet’ avec le hashtag : #PacaInvest