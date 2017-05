[Finances] Paca Investissement : la fabrique à succès régionale repart pour un second tour

Paca Investissement est une initiative née il y a sept ans. Tout premier en France, cet outil de la Région Paca est dédié à l’amorçage des start-up et au développement des PME les plus prometteuses du territoire. « On s’est aperçu que les offres bancaires disponibles répondaient peu au besoin vital de fonds propres, indispensables au développement des entreprises », raconte Jacques Boulesteix, président du fonds régional d’investissement. Depuis 2010, le projet a fait du chemin, passant progressivement d’une capacité de 10 millions d’euros à 80 millions aujourd’hui, grâce en premier lieu à l’engagement de l’Europe à travers son Fonds européen de développement régional (Feder) et à l’abondement de la Région Paca (27 millions d’euros chacune dans Paca Investissement 2).



Entre 2011 et 2016, ce dispositif de co-investissement – Paca Investissement s’associe toujours à un partenaire privé, co-investisseur – a financé plus de 50 entreprises, pour un montant total de 22 millions d’euros en mise directe, 72 millions avec l’apport des co-investisseurs. Grâce à sa signature, Paca Investissement a permis à de nombreuses sociétés de doubler le montant de leur levée de fonds. L’intervention du fonds d’investissement peut porter sur le capital risque pour les nouvelles entreprises, ou sur le capital développement pour les entreprises déjà développées. un motif de satisfaction est la contribution à l’emploi régional des sociétés sélectionnées : « Même si ça n’est pas notre seul indicateur, l’impact sur l’emploi est réel, souligne Marie Desportes, directrice associée de Turenne Capital le gestionnaire. Les effectifs ont augmenté de 230% depuis l’entrée au capital de Paca Investissement ».

Du nouveau dans les co-investisseurs partenaires

Bien entendu, les réseaux de business angels, les sociétés de gestion en capital investissement et les investisseurs institutionnels (banques, compagnies d’assurance ou fonds de pension) sont les partenaires de Paca Investissement. Avec Paca Investissement 2 qui court jusqu’en 2021, les plateformes de crowdfunding et les personnes privées ou holdings d’investissement familiales peuvent également devenir co-investisseurs. Cependant, des conditions sont à respecter. Pour les personnes physiques ou morales, le montant d’investissement minimal s’élève à 25 000 euros. Pour les plateformes de crowdfunding, l’investissement minimal par plateforme est fixé à 100 000 euros. « On leur demande également de de créer une holding qui porte tous ces petits investisseurs de manière à ce que la gestion soit simplifiée, précise Marie Desportes, et de nominer un représentant ».



Autre nouveauté, si les entreprises souhaitant faire appel au fonds régional n’ont pas leur siège en région Paca, alors leur activité principale et l’essentiel de leurs effectifs doivent être basés en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un accompagnement bienveillant

Au delà de l’intervention financière, la qualité de l’accompagnement est aussi un paramètre essentiel pour Paca Investissement. Pour nombre de participants à la conférence, il s’agit de l’une des spécificités qui a fait le succès du fonds qui reste le premier de ce type en France. Ce soutien passe notamment par la recherche de financements non dilutifs (banquiers, Bpifrance, FUI…), par la mise en place de partenariats avec les structures d’accélération adaptées, et par une volonté d’établir une relation de confiance. « On teste aussi la qualité des relations, assure Marie Desportes. Parce qu’évidemment la vie des entreprises n’est jamais un long fleuve tranquille, et c’est dans ces moments-là qu’il y a besoin de confiance ».

Laurent Mur est dirigeant de Gaarden, une société qui s’appuie sur le digital pour proposer les services de jardiniers qualifiés. Malgré un processus plus long que d’ordinaire dû à une particularité du dossier, il témoigne : « J’ai toujours repéré beaucoup de sympathie, de bienveillance à l’égard des dirigeants ». Charles Richardson, président des Provence Business Angels, l’un des 42 partenaires de Paca Investissement, est conquis lui-aussi. « Je trouve l’initiative de Paca investissement très enrichissante et enthousiasmante, soutient-il. On est capable de faire des dossiers très rapidement, en deux-trois mois, ce qui est extrêmement rare ». On résume : soutien financier, accompagnement personnalisé, confiance et bienveillance… La fabrique à succès régionale est bien partie pour un second tour.