La Fiesta des Suds 2017 ne manquera pas de piquant

Douce amère comme un agrume mûri au soleil méditerranéen, la Fiesta des Suds revient cette année avec une programmation toujours aussi éclectique qui ne manquera pas de piquer la curiosité des festivaliers. Pour commencer, une bonne nouvelle pour les habitués, la Fiesta restera bien fidèle à son écrin des Docks, cette année en tous cas. « Nous aurons peut-être une année nomade l’an prochain à cause des travaux mais ça colle avec nos origines un peu gitanes », s’amuse Bernard Aubert, le directeur artistique et fondateur de la Fiesta. Pour cette 26e édition déjà, le festival change un peu sa structure physique en investissant un parking, entre la rue Peyssonnel et Urbain V, pour y installer sa scène extérieure, la partie nord étant désormais hors du périmètre.

Une programmation identitaire et moderne

Programmée du 18 au 21 octobre prochain, ce nouvel opus reprend les codes qui ont fait son succès. La fête s’annonce toujours aussi populaire avec une tonalité identitaire forte, aussi bien méridionale pour les animations, qu’ouverte au monde avec sa programmation internationale. Une fois de plus, l’Afrique est à l’honneur avec des têtes d’affiche comme le célèbre couple malien Amadou et Mariam, le nigérian Keziah Jones ou encore la révélation sud-africaine électro Spoek Mathambo. « On fait la part belle aux artistes ancrés dans leurs racines qui savent vivre avec leur temps, voire même anticiper les tendances à venir », explique Bernard Aubert. La musique arabe est également bien représentée avec la voix underground de la Libanaise Yasmine Hamdan ou l’electro-oriental du Syrien Ousmane Souleymane qui a conquis la public avec son tube planétaire Warni Warni. Enfin, le célèbre groupe funk britannique des années 70 Cymande fait un retour très attendu des fans de la première heure…

Cette Fiesta sans frontières ne met pas non plus à l’écart les artistes français. Le désormais célèbre couple de rappeur toulousain Big Flo & Oli sera par exemple de la partie. Une touche hip-hop encore plus assumée avec le « prince de l’Afro-rap » MHD qui viendra bousculer les codes avec un son ravageur et des rythmes empruntés au continent originel. Les dandys frenchies de Poni Hoax viendront présenter leur dernier album Tropical Suite, un opus toujours aussi rock et groovy. Enfin, pour que la fête reste familiale, la Fiesta réserve une fois de plus son mercredi aux minots. Au programme, des spectacles musicaux et clownesque avec la troupe de Musique en piste ! et le safari musical de Mtoulou.

Informations pratiques

> du 18 au 21 octobre 2017

> Fiesta des minots- mercredi 18 octobre, de 14h à 17h – Entrée 5€

> Fiesta des suis les 19, 20 et 21 octobre à partir de 19h – Entrée : 22 et 26 €

> Site internet : www.dock-des-suds.org