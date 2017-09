La Fête de la gastronomie : pas question d’en perdre une miette ! (1/3)

Après la musique, la dette, les sciences, le patrimoine…, c’est au tour de la gastronomie d’être mise en avant, le temps d’un week-end. Pendant trois jours, partout en France, on célèbre recettes et savoir-faire, Au cœur du produit, puisqu’il s’agit du thème retenu pour cette 7e édition. Alors soyez curieux et mettez vos papilles en fête ! Gomet’ vous a concocté son menu d’idées à découvrir tout au long du week-end.

Cassis ouvre les festivités avec Les Vendanges étoilées qui fêtent leur 8e édition. Les chefs vont débarquer en nombre place Baragnon et esplanade Charles-de-Gaulle pendant ces trois jours puisqu’ils seront quarante à prendre place, entre 11h et 18h, derrière les stands pour des démonstrations culinaires et des cours de cuisine (payants). Rendez-vous également au marché des producteurs et artisans : plus de trente feront le déplacement avec produits et spécialités. Samedi, c’est pâtisserie avec un programme spécial dans un espace réservé cette année aux recettes sucrées et ds cours pour petit et grands. À noter également le repas du samedi soir qui mettra la bouillabaisse dans tous ses états, sur le toit de l’Oustaou Calendal et pour les plus jeunes, le parcours visuel et interactif Ah-Musée-vous ! prêté par le musée Escoffier de l’art culinaire à Villeneuve-Loubet, en entrée libre, dans les Salles voûtées de la mairie. > Réservation pour les cours de cuisine et le repas auprès de l’office de tourisme de Cassis ou sur www.les-vendanges-etoilees.com

Nombreux événements sont proposés dans la ville de Marseille et, notamment, un Dîner dans le noir. C’est l’expérience originale que propose l’association La Table de Cana, ce vendredi 22 septembre à 20h, au théâtre de la Joliette, à Marseille. Une expérience culinaire mais également humaine car dans sa démarche au quotidien, La Table de Cana s’engage dans une économie solidaire, notamment en employant des personnes éloignées du marché de l’emploi. > Réservation au 04 96 15 74 30

Samedi, la Fédération Marseille Centre organise un grand marché de producteurs avec pique-nique gastronomique et écoresponsable sur le cours d’Estienne d’Orves, puis dimanche, rendez-vous sur la Canebière autour des saveurs épicées qui fleurent bon la pluralité de la cité phocéenne également à table ! L’occasion de (re)découvrir le quartier Noailles, le « ventre de la ville», entre miel et curcuma… Mais également Les Bières de la Plaine chez qui Gomet’ est allé en reportage pour découvrir ces brasseurs artisans indépendants > programme détaillée sur www.marseille-shopping.fr

À Aubagne, cinq chefs de la délégation Provence-Méditerranée des Disciplines d’Escoffier réaliseront, sous le chapiteau dressé sur l’esplanade Charles de Gaulle, leurs recettes. Ainsi Christophe Carlotti, Cyrille Carvalho, Serge Chaybi, Jean-Baptiste Samuel et Alain Laporte seront de la partie.



Ambiance mistralienne, à Aix-en-Provence pour l’événement au titre anglo-saxon Food’Aix, puisque les deux événements s’associent cette année. Le rendez-vous principal a lieu samedi 23 septembre, au parc Jourdan, avec dégustation de vins de de produits du terroir, à partir de 11h, puis déjeuner provençal concocté par trois chefs – René Bergès de La Table de Beaurecueil, Ludovic Aillaud de L’Épicurien et Richard Lepage du grand Puech à Mimet. L’après-midi, direction Les Allées pour un Cooking Show, démonstration et dégustation gratuites par six chefs aixois qui dévoileront certainement quelques unes de leurs astuces. > Réservation repas de midi obligatoire : reservation@aixenprovencetourism.com

Aix-en-Provence, c’est aussi la capitale du calisson alors il ne faut pas rater l’occasion de tout savoir sur cette petite friandise qui dit-on devait faire sourire la reine Jeanne de Provence. Jean-Pierre Borrely, doyen des calissonniers aixois vous dira tout ce que vous avez voulu savoir sur le calisson et que vous n’avez jamais osé demander… le vendredi 22 à 18h30. Puis le samedi 23 après-midi, visites guidées de l’amandaie et du musée du calisson du Roy René. > 5380, route d’Avignon. Renseignements au 04 42 39 29 89

Marignane a choisi de célébrer la bière en Provence avec une conférence de l’historien Michel Méténier, le samedi 23 septembre à 17h au musée Raimu. La ville sera également rythmée par un itinéraire gourmand à travers les différents commerçants. > Inscription obligatoire à l’office du tourisme au 04 42 31 12 97

Pour Istres, l’accent sera mis, le samedi, sur les huîtres et autres coquillages. On apprend à les ouvrir et à les déguster dans la foulée avec l’atelier-dégustation de Damien Andreo, poissonnier écailler des Halles, là où se retrouveront de nombreux producteurs locaux tout le week-end pour d’autres animations culinaires également autour des produits du terroir.