[Festival] La ville nous appartient avec Image de ville

La 15e édition du festival Image de ville, dédié aux films sur l’architecture et l’espace urbain, aura lieu du 17 au 26 novembre 2017. Il débutera dans son port d’attache, Aix-en-Provence, pendant trois jours, fera une escale à Vitrolles le 21 novembre, à Port-de-Bouc, le 22, à Martigues, le 23, pour se terminer à Marseille, du 24 au 26 novembre. Avec 45 films présentés, Gomet vous suggère quelques pistes.

Festival de grande envergure, Image de ville offre au public un espace de rencontres et d’échanges artistiques et culturels autour des questions liées à la ville. Il compte cette année 45 films et 60 invités – cinéastes, architectes, urbanistes, géographes, critiques, philosophes -, autour du thème « La ville nous appartient ». La réflexion portera sur notre condition d’urbains et notre façon d’être présent au monde et à autrui à travers l’habitat, du point de vue philosophique, géographique, cinématographique et sociologique. Un sujet qui rassemble, si l’on en juge par la qualité et la quantité des partenaires associés à l’événement cette année. Parmi eux, on notera Les Rencontres internationales Paris/Berlin, La Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme ou encore le Laboratoire architecture anthropologie.

Les films sélectionnés

De Notre pain quotidien de King Vidor, en passant par Titicut Follies de Frederick Wiseman, un documentaire sur les détenus psychiatriques interdit de projection publique aux Etats-Unis pendant 20 ans, au plus récent Les derniers jours d’une ville de l’Égyptien Tamer El Saïd, un film fort sur la condition d’artiste dans le monde arabe : la programmation reflète la diversité des genres proposés. À l’affiche également cinq avant-premières : L’Héroïque Lande, la frontière brûle de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, (le 18/11 à l’Institut de l’image), Isola de Fabianny Deschamps (le 19/11 au cinéma Mazarin d’Aix), Quelque chose de grand de Fanny Tondre (le 22/11 au cinéma Mélies de Port-de-Bouc), Bangkok Nites de Katsuya Tomita (le 24/11 au Gyptis à Marseille), Athènes Rhapsodie d’Antoine Danis (le 25/11 à la Villa Méditerranée).

Dans les sections parallèles on trouvera « des films en chantier », « des films produits en région » ou des programmations spécifiques élaborées en collaboration avec notamment le festival Filmer le travail de Poitiers, Les Rencontres internationales des cinémas arabes ou les Rencontres internationales sciences et cinéma. L’occasion pour les cinéphiles curieuxde découvrir des films inédits ou rarement diffusés présentés et, pour la plupart, en présence des cinéastes.

Et autres événements

Le festival convie à d’autres temp forts comme la rencontre avec Alain Badiou, autour de son dernier ouvrage Un parcours grec, et dans lequel le philosophe décrypte, analyse et pense la situation exemplaire de la Grèce depuis 2011. « Une sorte de leçon politique à ciel ouvert » annoncent les organisateurs. Cette rencontre sera précédée de la projection de Athènes Rhpsodie d’Antoine Danis, en présence du réalisateur (le 25/11 à la Villa Méditerranée, Marseille).

Dans le cadre de la carte blanche donnée aux Rencontres internationales Paris-Berlin, sur une proposition de de leurs fondateurs et directeurs, Nathalie Hénon et Jean-François Rettig, le public pourra visiter, au Who How, la galerie du WAAW, l’exposition Là où nous sommes, quatre oeuvres rares de Christian Barani, Pedro Costa, Ber Heidsick, et Apichatpong Weerasethakul. À noter que ce dernier, artiste et cinéaste thaïlandais, a obtenu la Palme d’or à Cannes en 2010.

Rendez-vous pour le lancement officiel du festival avec son ciné-concert/performance le 17 novembre à partir 20h30, à la Cité du livre d’Aix-en-Provence. Prenez date, cela vaut le détour !