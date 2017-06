[Festival] Véronique Sanson de retour pour le 25e anniversaire des Nuits d’Istres

C’est avec son 15e album – Dignes, Dingue, Donc… – sorti à la fin de l’année, que Véronique Sanson part en tournée cet été. Une tournée qui fera étape, le samedi 8 juillet, aux Nuits d’Istres pour le plus grand bonheur de ses fans, mais aussi pour tous ceux qui n’ont jamais vu « la grande sœur » de la chanson française sur scène. Assise à son piano, elle enchaînera les nouvelles mélodies mais aussi les grands tubes qui ont marqué une très belle carrière.

Véronique Sanson, c’est cette voix que l’on reconnaît les yeux fermés. Son vibrato. Véronique Sanson, c’est aussi ces textes qui nous plongent dans l’intimité amoureuse de l’artiste ou dans les moments les plus sombres de sa vie. Une mélancolie qui touche un très large public, féminin comme masculin. Mais, par dessus tout, Véronique Sanson, ce sont ces mélodies qui vont de la pop au jazz, en passant par le blues et la samba. Une orchestration qui fit très vite la différence avec les autres artistes de sa génération, issue de ses années américaines, et qui la fait encore. Sa singularité dans le paysage musical français.

Et si l’on doit revenir en quelques lignes sur plus de quarante ans de carrière, de nombreux disques d’or pour fêter près de six millions d’albums vendus, c’est avec un sourire qu’on peut se rappeler alors qu’en 1972, Véronique Sanson compose et interprète Chanson sur ma drôle de vie. Elle n’a que 23 ans ! Et sa vie, personnelle comme artistique, ne fait que commencer. Cette vie, parfois tumultueuse mais libre, qu’elle chantera à travers Amoureuse, Vancouver, Y’a pas de doute, Exclusivement féminin, Je me suis tellement manquée… avec courage et fidélité à elle-même. Et c’est pour cela que le public l’aime. Alors s’il n’est heureusement pas encore temps pour elle de tirer Sa Révérence, elle offrira assurément, ce 8 juillet prochain, un moment d’une grande complicité. Avec toute la générosité qu’on lui connaît.

Les Nuits d’Istres : un festival qui fait le plein d’émotions

Après Roger Hodgson, programmé la veille (lire notre précédent article), et avant Morchebaa et Milky Chance, la venue de Véronique Sanson confirme, cette année encore, la volonté d’une programmation éclectique mais de très grande qualité afin de satisfaire le plus grand nombre de spectateurs. Et le public le sait puisque les gradins du pavillon de Grignan se remplissent rapidement. S’il reste à ce jour à peine une centaine de places pour le concert de Véronique Sanson, réservez vite la vôtre car il affichera bientôt complet !