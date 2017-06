[Festival] Roger Hodgson (ex-Supertramp) en ouverture des Nuits d’Istres

Les Nuits d’Istres fêtent leur 25e anniversaire à partir du 7 juillet 2017 avec trois soirées exceptionnelles. Roger Hudgson, fondateur de groupe mythique des années 70 Supertramp, ouvre les festivités. Un rendez-vous attendu par toute une génération pop rock et à partager avec les plus jeunes.

Breakfast in America, c’est lui. The Logical Song, c’est encore lui. Take the Long Way Home, c’est toujours lui. Et la liste ne s’arrête pas là : Dreamer, bien sûr, Give the Little Bit, Fools Ouverture… Roger Hodgson a signé les succès de Supertramp, ceux qui se reconnaissent dès les premières notes et mettent en joie toute une génération. Impossible de perdre au Blind Test… parce que Supertramp, c’est LE groupe qui a vendu plus de 60 millions de disques. Alors, lorsque l’un de ses fondateurs et principal compositeur-interprète des plus grands hits du groupe passe dans la région, c’est une formidable occasion de revivre ses années fans, de partager un chapitre de sa propre culture musicale avec les plus jeunes mais aussi de découvrir et d’apprécier tout le talent de l’artiste qui a poursuivi, avec succès, sa carrière en solo.

C’est à 12 ans que Roger Hodgson commence à jouer de la guitare puis passe aisément au piano, toujours en autodidacte. À 19 ans, il écrit Dreamer qui sera le premier titre du groupe qu’il co-fonde, en 1969, avec Rick Davies – Supertramp. Et, pendant quatorze ans, Roger Hodgson enchaîne les succès internationaux, jusqu’en 1983, date à laquelle il quitte le groupe et la scène pour se consacrer à sa famille. Mais il ne quitte pas la musique puisqu’il enregistre pas moins de quatre albums solo et son premier album, In the eye in the strom (1984) a même été d’emblée appelé « l’album Supertramp perdu »…

Dix-sept ans plus tard, Roger Hodgson reprend la route, avec le sentiment, comme il le dit lui-même, de « mieux chanter ». Désormais, avec son nouveau groupe composé d’Aaron Mcdonald, Brian Head, Kevin Adamson et David J. Carpenter, il se produit dans le monde entier. Sa venue à Istres est un bel événement pour la région qui vaut vraiment le détour car on sait à quel point Roger Hodgson aime donner de la joie à son public !

Le pavillon de Grignan : lieu historique et magique

Si le festival Les Nuits d’Istres existe avec tant succès depuis 1992, c’est parce qu’il a su, tout d’abord, trouver un bel écrin pour toutes ses voix venues régaler le public. Un monument classé, ancien pavillon de chasse, un parc aux arbres centenaires, et la proximité du public font de cette scène éphémère le plus beau des théâtres en plein air. L’autre ingrédient, nécessaire à la réussite du festival, est la programmation de choix qui chaque année réunit des grands noms de la musique, tous styles confondus. Citons, histoire de se mettre l’eu à la bouche, Iggy Pop, Cindy Lauper, Michel Petrucciani parmi les plus fidèles, James Brown, Pat Metheny, Salif Keita, Julien Clerc, Patricia Kaas, Jessye Norman… et tant d’autres.

Alors, Avec Roger Hodgson, entre vieux tubes et nouvelles chansons, ce sera bien jusqu’au bout de la nuit… d’Istres. Plus que quelques semaines à patienter.