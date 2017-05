[Festival] Des Mots des Etoiles pendant deux soirs sur la scène du théâtre Silvain

Les 5 et 6 juillet 2017, le théâtre Silvain accueillera la 5e édition du Festival des mots des étoiles. Un rendez-vous placé sous le signe du rire. Et ça ne peut pas faire de mal. Focus.

La bonne humeur va s’emparer du théâtre Silvain cet été avec deux pièces proposées début juillet sur deux légendes de la Comédie française, qui séduiront les amateurs mais aussi celles et ceux qui voudraient s’immerger et découvrir l’univers théâtral, à un tarif accessible. Le Festival des mots des étoiles, désormais soutenu par la Région Paca et le Département des Bouches-du-Rhône, va faire rayonner les lieux.

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand

La pièce musicale Ivo Livi, succès national et nommée aux Molières 2017 dont la cérémonie aura lieu le 29 mai prochain, est une cuvée 100% marseillaise. C’est l’histoire d’un petit enfant né en Italie, à Monsummano Alto, en Toscane, mais qui grandit à Marseille et qui deviendra une star mondiale, plus connue sous le nom d’Yves Montand. Cela vous dit sûrement quelque chose… L’adolescent passionné au charisme hors norme devient un adulte accompli, talentueux et séducteur.

Écrite par Ali Bougheraba, directeur du théâtre de l’Antidote, et mise en scène par Marc Pistolesi, marseillais également et aperçu dans le feuilleton Plus Belle la Vie, la pièce sera portée par quatre comédiens et un musicien en live, qui feront certainement pousser la chansonnette dans le public. Quant au rôle principal, il est également tenu par un Marseillais de renom et de talent : Jean-Marc Michelangeli, des Bonimenteurs. Les cigales vont s’en donner à cœur joie le 5 juillet, et le public aussi !

Faisons un rêve, la plus belle pièce de Sacha Guitry selon les spécialistes

Le lendemain, c’est une création et surtout une avant-première qui va séduire le public. Avant de partir pour la capitale, pour la rentrée, au théâtre de la Madeleine, Faisons un rêve est une comédie en quatre actes, écrite par Sacha Guitry. C’est l’histoire d’un avocat, séduit par une femme mariée, avec qui il passe la nuit. Le lendemain matin, le mari se déplace au bureau de l’avocat, l’épouse infidèle est surprise, alors que son époux lui a aussi été infidèle… Rappelons que Raimu a été lancé grâce à cette pièce, qui fut également adaptée au cinéma, une première fois, en 1936.

La pièce revient donc en 2017 avec une mise en scène de Nicolas Briançon, qui fut couronné par un Molière de la mise en scène en 2015 et qui sera également sur scène. On retrouvera à ses côtés Marie-Julie Baup, le trublion Eric Laugerias, ex-figure des Grosses Têtes, et Michel Dussarat.