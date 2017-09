[Festival] Manosque se livre aux amis des lettres

Créé à la fin du siècle dernier, en 1998, le festival des correspondances de Manosque signera l’an prochain sa vingtième édition. D’ici là, du 20 au 24 septembre 2017, Manosque se livre aux amis des lettres.

Cette année, la découverte de textes s’ouvrira mercredi 20 septembre, à 15 h, par une sieste littéraire, salle Jean-le-bleu. Et s’achèvera au même endroit, dimanche 24, avec une conférence spectacle du musicien philosophe Philippe Katerine ; il y dira : « Ce que je sais de la mort. Ce que je sais de l’amour. »

Entre librairies et sites d’animation ou de rencontres, ces déambulations au pays de Giono donnent à chacun l’occasion de participer personnellement. Grâce à une centaine d’écritoires, la Poste n’offre pas seulement papier, stylos et enveloppes, mais aussi l’affranchissement. Parmi la cinquantaine d’auteurs attendus en haute Provence, citons Marie Darrieussecq, Patrick Deville (très fidèlement présent), Kamel Daoud et Chantal Thomas, ou encore Mazarine Pingeot et Alice Zeniter, qui propose au jury du Goncourt son Art de perdre.

De vraies richesses en quelques enjambées

Le centre culturel local, comme l’office du tourisme ou le bistrot des Correspondances tiennent à disposition du public le guide du festival et des lieux où il se déroule. Essentiellement dans le centre historique de la ville, totalement réservé aux piétons.

De même que chaque été en Avignon, Manosque a aussi son « off ». Avec ateliers d’écriture pour grands et petits, concours de poésie et visite du Paraïs, la maison de Jean Giono, installée comme il se doit, « montée des vraies richesses ».

Parmi d’autres suggestions de promenades, le marché des bouquinistes et le musée d’histoire et de mémoire des harkis, dans le village d’Ongles. Le soir, place aux lectures-spectacles par des voix célèbres, accompagnées parfois musicalement.

Bien des années avant qu’un jeune ambitieux n’invente le mouvement qui le conduira en peu de temps au pouvoir, Roland Barthes n’écrivait-il pas : «Si la littérature ne permet pas de marcher, elle permet de respirer »! L’invitation est ainsi lancée à tous ceux qui aspirent à reprendre leur souffle : Les Correspondances de Manosque, une des plus belles scènes littéraires de cette ouverture automnale.