[Festival] Les Rencontres cinématographiques de Salon font une belle place au cinéma d’art et d’essai

La 27e édition des Rencontres cinématographiques de Salon-de-Provence aura lieu du 28 mars au 4 avril 2017 au cinéma Les Arcades. Au programme : 50 œuvres, des courts et longs métrages issus de 29 pays, autour de deux grands thèmes « Visa pour la francophonie » et « Un monde qui respire ». Les visiteurs profiteront également des différents événements autour du festival pour rencontrer les personnalités invitées, et à noter une soirée cubaine le 31 mars.

Ces Rencontres cinématographiques font la part belle aux films d’art et essai qui permettent de donner à apprécier différents angles de l’art cinématographique. « Nous sommes très engagés sur ce point afin de populariser le cinéma d’art et d’essai, et de donner à réfléchir et à voir le monde car le 7e Art, pour nous, est source de plaisirs, d’échanges et de compréhension de l’autre », a expliqué Patricia Fiori, l’une des deux présidentes du festival pour GoMet’. Chaque année, cette semaine réunit un très large public et compte plus de 10 000 entrées pour ce type de cinéma, devenu quasi inexistant dans les salles traditionnelles à l’année.

Quelques pistes pour trouver son bonheur sur grand écran dans toute la diversité de la création internationale ? De l’ébouriffant Apnée jusqu’au touchant Fils de Jean, en passant par Mercenaires, Divines ou encore Willy 1er, abordant des sujets sociétaux, les spectateurs trouveront de quoi les étonner ou séduire. Avec les films La Visite de la fanfare et Les Sept jours, le festival rend hommage à Ronit Elkabetz, actrice, scénariste et réalisatrice israélienne, décédée en avril 2016. Parmi tous les genres de films représentés, à découvrir Music of the strangers, un film documentaire musical.



Et le jeune public dans tout ça ? Avec une vingtaine de films en direction des collégiens et lycéens, le festival accueille plus de 3 400 élèves et accompagnants. Afin d’encourager les échanges, des débats sont organisés chaque soir avec les invités – 13 au total – parmi lesquels le réalisateur et scénariste belge Xavier Seron ou encore l’actrice française Déborah Lukumuena, César 2017 du meilleur rôle secondaire.

Le festival se déploie également hors les murs du cinéma Les Arcades. Ainsi, le film de court métrage La Voix des réfugiés sera projeté le 3 avril au lycée Adam de Craponne, en présence du réalisateur Alexandre Beddock, de l’association Welcome Salon et de trois réfugiés accueillis par des familles salonaises.

Enfin, lors de la cérémonie de clôture du festival, trois prix seront décernés par le jury des Rencontres et les spectateurs : le Prix de Jury, le Prix du Public et le Prix des lycéens et collégiens réservé au film qui aura obtenu la plus forte moyenne des notes données par les élèves au cours des projections accompagnées. Cette soirée se tiendra au cinéma Le Club et l’entrée est gratuite.