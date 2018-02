[Festival] Les Élancés : prêts pour la nouvelle édition

Les six communes de l’Ouest Provence réunies par la régie culturelle Scènes & Cinés s’apprêtent à célébrer la 20e édition du festival des arts du geste, Les Élancés, avec toujours autant de rendez-vous spectaculaires. Partenaire de MP2018, ce sera d’ailleurs le premier temps fort de la saison. Quelques suggestions pour prendre la direction de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas ou Port-Saint-Louis-du-Rhône, entre le 12 et le 25 février 2018.

« Attention, ce n’est pas le 20e anniversaire mais la 20e édition », tient à préciser Anne Renault. Mais pour le public fidèle - soit près de 25 000 spectateurs à chaque édition -, cela reste aussi l’un des événements les plus attendus de l’année. Alors, on n’ose imaginer ce que sera la célébration, l’an prochain, des 20 ans des Élancés … D’ici là, la programmation 2018 tient également toutes ses promesses. Fidèle à ses origines, ce festival, né sur les terres istréennes, apporte chaque année, en plein cœur de l’hiver, son lot de surprises, de rêves, de rires et d’enthousiasme. Associé désormais à la Biennale des arts du cirque, et du fait à l’Entre-Deux-Biennales qui, elle, se déroulera du 14 février au 15 mars, et partenaire de MP108, Les Élancés sera donc légèrement en avance pour déclarer son amour à la culture et aux spectacles. Et quel amour !

Une ouverture très attendue

C’est la compagnie québécoise à la renommée internationale, Les 7 Doigts de la main, qui ouvrira les festivités avec sa dernière création Bosch Dreams, au théâtre de l’Olivier d’Istres, les 12 et 13 février. Un hommage au monde fantastique du peintre Hieronymus (Jérôme) Bosch pour lequel déclarait Samuel Tétreault, metteur en scène et co-fondateur de la compagnie : « Pour moi, aucune autre forme d’art que le cirque n’aurait pu donner vie à son univers ! »

Autre compagnie québécoise programmée, le Cirque Eloize qui présente Cirkopolis avec pour décor le monde gris d’une ville-usine qui s’illumine au fur et à mesure d’époustouflantes acrobaties.

La compagnie colombienne Circolombia, revient six ans après sa présence au festival, avec Urban : son show époustouflant qui, avec 16 interprètes sur scène, évoque le quotidien dans les rues de Cali, entre guerre de clans, dispute de filles et battle. Le tout en acrobaties, roue Cyr, corde dynamique, musiques 100% hip hop et reggaeton, danse et vidéo.

Également à voir ou revoir, le soir de la Saint-Valentin, au théâtre de la Colonne à Miramas, Amor, le dernier spectacle de Josette Baïz qui rend hommage aux chorégraphes autour du thème de… l’amour. (> lire notre article).

Parmi bien d’autres rendez-vous, Hakanaï est à découvrir sans faute le 17 février au théâtre de l’Olivier. Un spectacle ingénieux créé par Adrien M et Claire B, où s’entremêlent danse et arts numériques. Une magnifique performance d’une danseuse au milieu d’un décor d’images animées, et dans lequel le public pourra déambuler après la représentation.

Attention, tenue de soirée exigée pour assister à la représentation de Calamity Cabaret, au théâtre du Bois de l’Aune, du 21 au 23 février. On retrouve avec délices les maladresses de Camille Boitel mais rassurez-vous, les robes de soirée et vestes seront fournies à l’entrée par la compagnie. Enfin, est-ce réellement rassurant ?

Depuis 2001, Les Élancés installent également des chapiteaux dans les quartiers. Cette année, trois chapiteaux – au stade Audibert à Istres, au gymnase des Carabins à Fos-sur-Mer et à l’espace cirque Fontblanche à Vitrolles – accueilleront respectivement le duo acrobatique Entre chien et loup, les contes revisités par le collectif Malunés avec Forever, happily et, enfin, les désirs d’envol collectif de cinq acrobates dans Les Dodos.

Des interventions en milieu scolaire

On ne le répétera jamais assez : il n’y a pas d’âge pour découvrir l’art et le spectacle vivant en l’occurrence. En parallèle d’une politique tarifaire volontairement attractive, des interventions en milieu scolaire sont organisées à chaque édition afin d’aller à la rencontre du jeune public. Des ateliers de sensibilisation animés par les chorégraphes et les danseurs des compagnies. Cette année, plus d’une centaine est organisée autour des spectacles Un petit coin de ciel, Amor, Dis à quoi tu danses ?, H & G, Ma Maîtresse. Ce dernier, par exemple, est un solo, créé par le Collectif Sauf le dimanche, où une danseuse s’improvise maîtresse d’école et s’empare de tout ce qu’elle trouve en classe, du mobilier à la surprise des élèves. Il sera présenté dans toutes les classes des écoles de Grans et de Cornillon-Confoux, maternelles comprises.

Et du rire également au programme

Que serait l’art du cirque sans le burlesque ? À noter la venue de la compagnie Les Mangeurs de lapin à Port-Saint-Louis-du-Rhône, les 15 et 16 février. Un hommage hilarant au cirque et au music-hall par un trio déjanté. De l’humour volatile, le 17 février au théâtre de Fos-sur-Mer, avec Voler dans les plumes, en compagnie de Diane Dugard, Juan Cocho et leurs trente poules savantes, qui prendront également la pose pour qui le souhaite à l’issue du spectacle dans le poulomaton inédit. Enfin et pour clore ce festival, la compagnie Super Super avec son duo comique de natation synchronisée, le dimanche 25 février à l’espace Robert Hussein à Grans.