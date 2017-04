À Aix-en-Provence, c’est le printemps avec la BD en vedette !

Une scène graphique moins diffusée, mais pas moins populaire. La 14e édition des Rencontres du 9e art rassemble, en avril et en mai, les artistes et les auteurs internationaux avec pour but de multiplier les échanges et de permettre au grand public de se familiariser gratuitement avec cet art à part entière. Ainsi, dix expositions ont lieu sur dix lieux dans tout la ville et, lors du premier week-end 7-9 avril, des occasions de participer aux rencontres et autres activités autour du festival.

Les musées, les galeries, les écoles d’art, les cafés et les bibliothèques accueillent les expositions, dont la diversité des styles et motivations est au cœur de la programmation. Par exemple, à la Fondation Vasarely, les visiteurs pourront découvrir Bastokalypse, un projet de deux artistes suisses qui présentent une immense fresque d’une longueur de 52 mètres composée de 32 tableaux en noir en blanc évoquant le sujet de l’apocalypse. À la galerie Esdac, sous le label C’est où l’Irak, l’artiste française Nine Antico interroge la féminité et la séduction à travers ses héroïnes et un graphisme inspiré par pop culture. La galerie Vincent Bercker, quant à elle, expose Julien Rosa qui « a travaillé pendant dix ans dans l’illustration jeunesse avant de détourner des albums pour enfants… pour leurs parents ». À cette occasion, un livre sérigraphié tiré à 100 exemplaires est également en vente à la galerie (aux Éditions Le Dernier Cri).

Des ateliers pour les enfants

A l’École Intuit.Lab, Marco Tóxico (photo) nous ramène à un monde des couleurs et formes hallucinantes. Cet artiste bolivien, présenté pour la première fois en France, utilise la communication visuelle pour explorer sa propre culture populaire.

Pour ceux qui en veulent encore plus, le week-end BD propose pendant trois jours les rencontres avec 50 artistes invités venant de dix pays. Trois ateliers sont réservés aux enfants. Ils pourront s’amuser en imaginant des aventures et composant des fresques ou en apprenant à raconter une histoire. Rendez-vous pour les curieux en culottes courtes à la Cité du livre-Bibliothèque Méjanes.