[Fait-divers] Marseille : les réactions après la folie meurtrière du conducteur de la fourgonnette

« Je salue la réactivité des forces de l’ordre qui a permis l’interpellation rapide de l’auteur présumé. Mes premières pensées vont aux victimes, leurs proches et leurs familles. » Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a réagi après l’arrestation du conducteur de la fourgonnette qui a tué une personne et en a blessé une autre en fonçant sur deux arrêts de bus à Marseille. Ce fait-divers dont la similitude avec les attaques terroristes a un temps laissé plane le doute sur une possible attaque terroriste a suscité de nombreuses autres réactions.

Jean-Claude Gaudin (LR), maire de Marseille et président de la Métropole :« La folie meurtrière d’un individu ayant séjourné plusieurs fois en hôpital psychiatrique nous fait déplorer la mort d’une femme de 42 ans et les graves blessures d’une autre femme, elle aussi victime d’agression à un arrêt d’autobus. La bonne coordination des services de la Police Nationale, de la Police Municipale et du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, ainsi que l’analyse des images des caméras de vidéo-protection urbaine ont permis l’arrestation quasi-immédiate du forcené. L’enquête diligentée par le Procureur de la République établira, dans les prochains jours, les éléments d’explication de ce double accident dramatique. J’adresse toutes mes condoléances à la famille de la personne décédée et je souhaite un prompt rétablissement à la personne blessée. »

Renaud Muselier, président de la Région Paca et député européen « C’est avec effroi que j’ai appris le drame qui s’est produit ce matin à Marseille. Mes premières pensées vont aux proches de la personne décédée à qui, au nom des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, j’adresse mes sincères condoléances. A la seconde victime, j’adresse tous mes vœux de prompt rétablissement. Je tiens par ailleurs à féliciter chaleureusement les fonctionnaires de police qui ont rapidement interpellé le suspect. Leur sang-froid et leur professionnalisme leur font honneur. Nous serons toujours à leurs côtés comme nous sommes aux côtés des maires qui choisissent de renforcer la sécurité dans leurs villes en les aidant à s’équiper en vidéo-protection et en équipant les polices municipales. »

Samia Ghali : « perfectionner nos systèmes de sécurité »

Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône, maire du 8e secteur de Marseille. « Un conducteur fou fait un mort et un blessé. Mes premiers mots vont aux victimes à leur famille et à l’exemplarité des agents de police qui ont réussi à stopper le véhicule avant un carnage certain sur le Vieux-Port. Je tiens également à saluer l’intelligence des deux citoyens vigilants qui ont compris la gravité des faits et relever la plaque d’immatriculation du véhicule. Ces deux Marseillais vigilants ont contribué à sauver des vies. Après cette course folle de plus de 11km à travers la ville, qui a frappé deux arrondissements en faisant un mort et un blessé, nous devons nous interroger sur l’implantation de notre système de vidéo-protection et sur les moyens humains mis en place à Marseille. Parce que nous aimons notre ville, parce que nous ne laisserons pas la folie quelle qu’elle soit sévir ici, chaque marseillais doit être vigilant, cette méthode a prouvé aujourd’hui qu’elle pouvait sauver des vies. Marseille, métropole méditerranéenne, doit être à la pointe de la sûreté et de la sécurité. Aujourd’hui, chacun constate la défaillance qui a permis un parcours de plus de 11km. La course mortelle du conducteur fou doit nous alerter et nous permettre de perfectionner nos systèmes et nos effectifs de sécurité afin d’assurer aux Marseillais sûreté et tranquillité. »