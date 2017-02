Le fabricant marseillais de smartphones Wiko multiplie les annonces à Barcelone 

Déjà présente dans une trentaine de pays, la société Wiko a annoncé lundi 27 février 2017 à Barcelone son développement vers trois nouvelles destinations majeures : le Japon, la Grèce et l’Egypte. « Avec plus de 126 millions d’habitants, le Japon se présente comme une opportunité stratégique pour Wiko » souligne le fabricant basé à Marseille. Pour débuter ses activités au pays du soleil levant, la marque vient de lancer Tommy, « un smartphone 4G conçu pour le divertissement. (…) Tommy sera disponible au Japon chez les revendeurs Yodobashi et Bic. » Ce produit « sera également disponible via des opérateurs téléphoniques virtuels tels que OCN et UQ.» La prochaine étape pour Wiko au Japon sera d’introduire divers accessoires pour enrichir l’écosystème mobile Wiko localement.

En Egypte, Wiko annonce avoir développé un partenariat avec « Jovi Tronix, l’un des principaux distributeurs d’électronique grand public » et qui « sera l’unique distributeur de Wiko pour le marché égyptien. » En Grèce, Wiko annonce son arrivée au cours du 2ème trimestre 2017 pour y lancer les modèles suivants : Ufeel, Sunny, Jerry, Lenny, Robby, Freddy et Tommy. La marque a l’intention d’être présente en Grèce sur les marchés opérateurs et hors-opérateurs.

Objets connectés et identité sonore

Outre les annonces concernant son expansion internationale, Wiko profite de sa présence à Barcelone au Mobile World Congress (27 février au 2 mars) pour dévoiler un large palette de nouveaux produits comme Wim, un smartphone centré autour de l’expérience photo, la série Max composée de smartphones possédant une grosse batterie ainsi que la gamme Upulse, la nouvelle génération de la série U. La marque renforce aussi son écosystème avec de nouveaux venus dans la gamme de bracelets connectés Wimate, dans la gamme audio sans fil Wihake et dans les protections. Enfin, Wiko qui a fait de l’innovation et de son ton décalé son signe de ralliement a dévoilé à Barcelone sa nouvelle identité sonore, créée par l’artiste PV Nova et l’agence Sixième Son. Grosse ambiance.