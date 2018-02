Extension de la zone touristique à Marseille : mobilisation des syndicats

Le rendez-vous est fixé mardi 27 février par les syndicats de salariés et d’employeurs. « L’attractivité de la capitale de notre métropole est fondamentale et la pérennité des emplois et le devenir des commerces sont essentiels. De l’engagement de tous les partenaires, sociaux et institutionnels, dépend la réussite de la revitalisation du centre-ville. » Dans la ligne de mire, l’extension de la zone touristique à Marseille, présentée lors du dernier conseil municipal et qui prévoit d’intégrer les quartiers sud, jusqu’à Pointe-Rouge et Mazargues, en intégrant le quartier de l’Orange Vélodrome.

Les organisateurs de la conférence de presse de mardi qui se déroulera à l’Union départementale Force ouvrière, dans l’ancienne Bourse du travail, expliquent : « Au vu des prochaines échéances sportives (coupe du monde de rugby en 2023, JO 2024…), culturelles et touristiques (croisiéristes…), syndicats salariés et employeurs se sont unis dans cette démarche pour que vive le centre-ville. »

Pour ou contre l’extension ? Sous quelles conditions ? Rendez-vous mardi pour en savoir plus. La réunion qui a reçu le soutien de nombreuses associations de commerçants notamment (lire ci-dessous) se déroulera en présence de l’ensemble des responsables des syndicats du territoire : Alain Gargani, président de la CGPME 13, Johan Bencivenga, président de l’Upe 13, André Bendano, président de l’U2P 13, Jacques Biancotto, président de la CFE CGC, Cyril Jouan, secrétaire général de la CFDT, Alain Beveraggi, président de la CFTC, Franck Bergamini, secrétaire général de FO 13.