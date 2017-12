Une nouvelle ligne, cinq stations, pour un coût estimé à 75 millions d’euros (hors matériel roulant) : le projet de prolongation du tramway vers les Catalans entre dans une phase opérationnelle. La Métropole a décidé d’inscrire au budget 2018 la somme d’1,8 millions d’euros pour réaliser les études de faisabilité.

Lancées mi-novembre et confiées à l’entreprise Sete, les études devraient s’achever avant l’été. Sept mois pour, à l’issue, désigner un maître d’œuvre, lancer les études de travaux et obtenir la déclaration d’utilité publique.

C’est un pas de plus vers la concrétisation de l’un des grands projets d’Aix-Marseille-Provence, inscrit dans l’agenda métropolitain de la mobilité, pour désengorger Marseille, dont l’objectif est de mettre fin au tout-voiture, laisser plus de place aux vélos et piétons, et développer les transports, notamment dans des quartiers mal desservis, aujourd’hui, que celui des Catalans.

Désenclaver un quartier, désengorger un arrondissement

Longtemps resté dans les cartons et relancé par la Métropole, ce projet d’extension du tramway prévoit de relier la rue de Rome à la place du 4 Septembre, en desservant cinq stations via la rue Peytral, le cours Pierre-Puget, le boulevard de la Corderie et l’avenue de la Corse, sur 2,1 km. Si elle doit avant tout désenclaver les Catalans, cette nouvelle ligne permettra également de limiter la circulation des voitures et des bus autour du Vieux-Port et sur la Canebière.

Au-delà d’un quartier, c’est tout l’arrondissement que la Métropole souhaite rendre plus accessible. Le 7e arrondissement qui voit sa population augmenter chaque année souffre d’un manque de transports en commun et d’une circulation difficile. Une ligne de tramway soulagerait ainsi le trafic, et les riverains qui pourraient se déplacer plus facilement.

Développer l’offre de transports en commun

Ce projet de prolongation du tramway s’inscrit dans la continuité d’autres extensions, programmées pour 2023 : au Sud, entre la place Castellane et le boulevard Urbain Sud, une extension qui longera la Zac de la Capelette sur environ 4,4 km, et une autre Nord, entre Arenc et Gèze, sur 1,8 km comprenant quatre stations. Des opérations que la Métropole souhaite réaliser dans le cadre de l’agenda de la mobilité, pour désengorger Marseille et son centre-ville. Reste à en obtenir le financement.

L’ambition d’Aix-Marseille-Provence pour développer et améliorer son offre de transports a un coût : 4 millions d’euros. Si les rencontres et visites ministérielles se sont multipliées, et si le gouvernement n’a pas caché son intérêt pour les grands projets métropolitains menés en faveur de la mobilité, l’Etat n’a toujours pas signé d’engagement financier.