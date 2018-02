[Exposition] Quand le musée s’amuse avec les muses

Qu’est devenue la muse des temps modernes ? Inspiratrice, fatale, irréelle ou simple modèle ? La nouvelle exposition du musée Regards de Provence – Sa Muse - pose la question à travers une belle galerie de portraits, féminins comme masculins, à découvrir jusqu’au 26 août 2018.

Déesses de l’Olympe, filles de Zeus nées de neuf nuits d’amour successives, les Muses sont, dans la mythologie grecque, protectrices des arts, des lettres et des sciences. Par le suite, chez les mortels, nous autres les humains, on accorda ce titre suprême à celle chez qui l’artiste puisait sa force créatrice, qu’elle soit célèbre ou anonyme. Pour n’en citer que quelques-unes qui ont marqué l’histoire contemporaine de l’art : Lydia et Matisse, Gala et Dali, Marthe et Bonnard, sans oublier Renée, la muse trahie qui se suicida, Picasso et la plupart de ses femmes… Qu’en est-il aujourd’hui ? Qui sont ces femmes, égéries, modèles, divas… qui inspirent peintres, photographes et sculpteurs contemporains ? Sont-elles d’ailleurs exclusivement féminines ? Des réponses à glaner au fil d’un parcours agréable qui mériterait bien plus qu’un étage pour approfondir un sujet si vaste et ambitieux. Et des rapprochements qui peuvent dérouter parfois le visiteur.

Quand les femmes s’en mêlent

« Est ce que les femmes doivent être nues pour entrer au Metropolitan Museum ? Moins de 4% des artistes exposés sont des femmes mais 76% des nus sont féminins » C’est avec cette revendication des Guerrilla Girls, affichée entre un portait de Vénus et un d’Orlan qu’est accueilli le visiteur. De façon conventionnelle, la muse et le nu n’ont fait qu’un pendant des siècles. Mais lorsque que l’artiste est une femme, que choisit-elle ? Le nu masculin à l’instar de Marie Ducaté avec son compagnon qu’elle représente dans Nu dans un cercle, dansant devant une nouvelle version de l’Odalisque blonde de Boucher et dans un cadre composé d’objets de récupération divers et variés ?

Katia Bourdarel, dont La Promesse de l’horizon 1 a fourni l’affiche de l’exposition, a longtemps choisi sa fille comme modèle, comme un alter ego, jusqu’à ce que cette dernière décide d’arrêter. Deux tableaux sont présentés ici, volontairement sans visage laissant le public libre d’imaginer. Plus loin, Susanne Strassmann traite de la représentation de la femme dans une attitude étrangement similaire, entre la travailleuse engagée de l’ex-URSS et la Femen russe actuelle.

Entre réalité et fiction, l’artiste s’amuse

De la différenciation sexuelle avec, notamment, le portrait de Michèle Sylvander - Tant pis pour nous - au corps à corps troublant de Nicole Tea Ba Vang, en passant par les peintures numériques À fleurs de peau de Marc Chostakoff, ou l’extraordinaire travail de Sabine Pigalle qui revisite les œuvres des maîtres du Quatrocento, plusieurs artistes se servent du corps de l’autre pour jouer entre réalité et fiction. Jusqu’à la vie sublimée de Van Gogh par Jean-Jacques Ceccarelli, aux autoportraits d’Olivier Rebufa en compagnie des Barbie blanches ou noires, aux icônes et divas baroques de Claire et Philippe Ordioni ou comment attirer de façon excentrique le regard du public. Et c’est peut être là que se trouve le véritable fil rouge de cette exposition ; celui qui a fait dire à Adeline Granereau, directrice du musée, et au commissaire de l’exposition, Bernard Muntaner, lors de la présentation à la presse : « Nous nous sommes bien amusés ».

Mais parmi la cinquantaine d’œuvres du début du XXe siècle à nos jours réunie pour l’exposition, certaines illustrent plus largement le thème du portrait, réel ou fictif, comme celui sans titre de Djamel Tatah, sur fond monochrome, de l’apparition de l’autre, suggérée par le vide chez Aki Kuroda, ou quasi fantomatique pour Hervé Saint-Helier.

Et c’est ainsi que le musée retrouve son sens étymologique : un temple, sur la colline de l’hélicon à Athènes, dédié aux Muses…