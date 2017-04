[Exposition] Marilyn Monroe encore quelques jours à Aix-en-Provence

Derniers jours pour découvrir ou redécouvrir l’exposition Marilyn I Wanna be loved you au centre d’art Caumont à Aix-en-Provence. Au travers d’une soixantaine de photographies et divers supports multimédias, on redécouvre la sulfureuse icône.

Marylin Monroe, de son vrai nom Norma Jeane Baker, est l’une des plus célèbres icônes glamour. D’abord brune, elle adoptera ensuite ce blond platine qui la rendra mondialement connue, Marilyn a posé des milliers de fois devant l’objectif. Une carrière construite sur l’image : modèle, puis pin-up et enfin actrice, les clichés se succèdent, certains même scandaleux comme ce fameux calendrier où la starlette pose nue. Une série de photos prises pour gagner sa vie, qui la fera rougir une fois célèbre.



La blonde la plus célèbre de l’après-guerre s’expose au centre d’art Caumont à Aix-en-Provence. L’exposition I wanna be loved by you raconte la relation intime que Marilyn Monroe entretenait avec les photographes. Séductrice, elle s’est construite au travers de la photographie avant d’être sacralisée par le 7e art. Sous l’objectif des plus grands photographes de l’époque, elle joue tour à tour l’ado populaire, la jeune femme fragile ou la vamp. De Philippe Halsman à Andy Warhol, jusqu’aux clichés de Bern Stern pris quelques jours seulement avant sa mort, cette exposition inédite retrace la vie de cette icône hollywoodienne. L’exposition se termine lundi, profitez de ce long week-end.