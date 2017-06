[Exposition] Célébrités et anonymes dans l’objectif de Jean-Marie Périer

Jusqu’au 2 septembre 2017, les Archives et la Bibliothèque départementales accueillent des portraits des idoles des années pop aux côtés d’autres, plus récents, de Provençaux anonymes et célébrités d’aujourd’hui. Le tout réalisé par l’œil expert du photographe Jean-Marie Périer. Une exposition à voir en famille, histoire de transmettre un pan de culture musicale aux jeunes générations.

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’entendre, le 28 mai dernier, sur la scène du théâtre du Gymnase, Jean-Marie Périer commenter, pendant près de deux heures en continu, les quelque deux cents clichés réalisées notamment pour le magazine Salut les copains dans les années 60-70, vous pouvez vous rattraper grâce à exposition Des Années 60 à nos jours qui se tient actuellement aux Archives et à la Bibliothèque départementales à Marseille.

Une exposition en deux parties avec, d’un côté, Flash-Back sur les années yé-yé, dont Jean-Marie Périer a été l’un des meilleurs témoins de cette période insouciante et joyeuse, puisque très jeune, il démarre sa carrière de photographe pour l’oncle Dan, alias Daniel Filipacchi, et la revue des teenagers Salut les copains. « Ces images n’étaient pas instantanées mais composées car elles devenaient des posters à afficher dans les chambre des ados », précise l’artiste. Celles de Johnny Halliday raviront les fans du chanteur, très nombreux. Devant celles de Françoise Hardy, qui a partagé la vie du photographe avant qu’il ne lui présente Jacques Dutronc, les paroles et les notes de musique reviennent en mémoire. Tout comme avec Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Claude François, les Beatles, les Rolling Stones… Ils sont tous là et avec eux, les souvenirs des moments de liberté, passés à danser le rock, les slows, du jerk…

À quelques pas de là, d’autres photographies, également de Jean-Marie Périer. Il s’agit cette fois d’une commande du Département qui a demandé à l’artiste de livrer sa vision à travers une nouvelle série de portraits, des personnalités représentant le territoire – Andréa Ferréol, Guy Marchand, le chef Rabanel, mais aussi Patrick de Carolis ou Laurent Ruquier plus inattendus. Jean-Marie Périer a choisi d’y répondre les associant, le temps d’un clic, à de « vrais gens d’ici, dans leur paysage quotidien. Ça me semblait plus attractif et bien plus amusant à réaliser. On peut créer des contrastes » dit-il. Une scénographie parfois étonnante.

Des photographies qui viennent ainsi compléter le fonds des Archives départementales en la matière, présenté en partie à l’étage du bâtiment et parmi lesquels on remarquera de très belles signatures comme Raymond Depardon, Agnès Varda, mais également Olivier Amsellem, Brigitte Bauer…

Salut les artistes !

