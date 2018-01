[Exposition] Les « Bourreaux des cœurs » de Frédéric Clavère et Sylvie Réno

C’est dans l’antre du Dernier Cri, maison d’édition d’art installée dans La Friche Belle de mai, que Frédéric Clavère et Sylvie Reno exposent quelques travaux récents : grands formats, petite série et installations sous le titre Bourreaux des cœurs. Jusqu’au 15 mars 2018.

Avec un tel titre – Bourreaux des cœurs -, on pourrait y voir un pied-de-nez à l’événement MP2018 Quel Amour ! « Pas du tout, je n’étais même pas au courant… » s’étonne Frédéric Clavère. Hasard anecdotique du calendrier. En tout cas, si la déclaration d’amour de Frédéric Clavère à l’art a pu parfois surprendre, elle est toujours aussi entière, faite de recherches approfondies et méticuleuses qui va bien au-delà des références aux comics que l’on voit au premier regard dans certaines de ses œuvres exposées ici.

Il faut, pour cela, regarder l’œuvre de Frédéric Clavère depuis les années 80. L’artiste maîtrise les techniques picturales mais également les codes iconographiques à travers l’histoire de l’art pour exprimer l’un des sujets les plus récurrents dans l’art, religieux ou profane, depuis le Moyen-âge : la violence. Celle qui règne en maître chez l’humain depuis la nuit des temps, celle qui pousse à la torture des corps, à l’extermination, à la guerre, aux châtiments, celle qui se donne des airs de justice, d’instinct de survie pour écrire les pages les plus sanglantes de l’humanité. De ce travail croisé entre l’histoire de l’art et l’histoire, Frédéric Clavère fabrique des images, des mises en scènes. « Avant, c’était moi, je jouais comme un rôle, volontairement grotesque parfois. Maintenant, c’est ce squelette que j’ai dans mon atelier », entouré d’horloges à coucou, de serpents à sonnette ou autres objets de passion, telle une vanité.

L’artiste nous offre un univers mental dans lequel le corps est mis dans tous ses états. Collectionneur passionné d’ouvrages sur les langues, ce n’est pas un hasard s’il introduit désormais des lettres, des mots. Et qu’importe si on ne saisit pas le sens de tout ce qu’il veut partager avec le public-spectateur, l’essentiel est d’embarquer dans cette narration et d’en apprécier les détails. Comme devant cette superbe réappropriation de la Mort du centaure, une miniature du livre des Heures de Charles d’Angoulême, réalisée par Robinet Testard, qui mesure là 1,75 mètre par 1,20 mètre.

Sylvie Réno est sculptrice et son matériau de prédilection, le carton. Beige, à l’état brut. Dans lequel elle découpe au scalpel de chirurgien les éléments symboliques des sujets qu’elle affectionne, ou dénonce, comme le pouvoir de l’argent, les agents de la dépression… En petit et grand format. Là, sa série de cœurs cendriers côtoie deux pièces magistrales : une chaise électrique et une guillotine.

Tous, bourreaux des cœurs.