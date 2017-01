Exostim, une application pour lutter contre la perte des capacités cognitives

Alzheimer, Parkinson, accidents vasculaires cérébraux… les pathologies attaquant gravement les capacités cognitives sont de plus en plus nombreuses mais il existe des solutions pour faire reculer le problème. La start-up Globalstim, installée à Meyreuil a développé Exostim, une application pour tablettes permettant aux personnes d’améliorer leurs capacités de mémoire et d’attention : « Nous avons étudié le fonctionnement de chaque fonction cognitive pour créer nos exercices », explique Lionel Lamothe, le fondateur de Globalstim. Il a travaillé pendant lus d’un an et demi en étroite collaboration avec des équipes du CNRS, et notamment avec Béatrice Alescio-Lautier responsable de l’équipe corps et cognition au sein du laboratoire de neurosciences intégratives et adaptatives qui a développé les briques technologiques intégrées à l’application.

Un coach pour le cerveau

Si toute personne intéressée peut utiliser Exostim, le logiciel s’adresse essentiellement aux professionnels de santé. Une version pro a été développé pour permettre aux soignants de paramétrer entièrement l’application aux besoins de leurs patients. Ils peuvent également bénéficier d’une formation pour apprendre toutes les subtilités de l’outil. Globalstim a noué un partenariat avec Partulan Concept pour assurer les formations. Pour le moment, Exostim propose une trentaine d’exercices avec dix niveaux de difficultés. « Il fonctionne un peu comme un coach sportif mais pour le cerveau », décrit Lionel Lamothe. L’objectif est de permettre aux patients de progresser et au personnel soignant de suivre l’évolution de leurs capacités cognitives. A la fin de chaque session, l’utilisateur reçoit une évaluation qui donne des indications très utiles aux médecins. Commercialisée depuis septembre, l’application a séduit plus d’une dizaine d’établissements (hôpitaux, cliniques, Ehpad…) et l’entreprise est en discussion avec quatre grands groupes français pour la signature de gros contrats.

Une levée de fonds de 300 000 euros

Créée en 2014, Globalstim ne compte actuellement que trois salariés mais veut rapidement renforcer ses effectifs pour accélérer. Soutenu par BPI Frane et Pays d’Aix développement, la start-up est actuellement en phase de levée de fonds. Elle est en contact avec un investisseur local qui devrait apporter 150 000 euros avant la fin du mois de février. Ce nouvel apport lui permettra d’emprunter la même somme aux banques, soit 300 000 euros levés au total. Grâce à cette somme, Globalstim espère recruter un développeur, un commercial et un poste administratif. Les prochaines versions d’Exostim proposeront de nouveaux exercices, notamment pour les patients atteints de handicap sensoriels. Le système d’évaluation sera également simplifié.

La rubrique santé de Gomet’ est réalisée avec le soutien