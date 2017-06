[Exclusif] Danser sur l’eau : est-ce que ça vous « boat » ?

Après des pourparlers houleux avec la Ville de Lyon, où il devait initialement amarrer, le Razzle jette finalement l’ancre à Marseille dès cet été. Plusieurs pistes d’emplacement sont à l’étude pour ce bateau-club, pour lequel nous avions suivi le chantier cet hiver.



Terre en vue ! Après plusieurs mois houleux, passés à négocier un emplacement sur les berges lyonnaises, le Razzle accostera finalement à Marseille cet été. Là même où il a été rénové. «Depuis le temps que les Marseillais l’apercevaient dans le port… Il était déjà presque adopté ! C’est un bateau fait pour la mer. La Méditerranée est donc un lieu idéal pour lui. », se réjouit Rihab Hdidou, la coordonnatrice du projet.

Après Bordeaux et Paris, où le Batofar fait déjà la joie des noctambules depuis dix-huit ans, l’armateur Mona Van Cocto continue de surfer sur la vague des discothèques flottantes. Loin d’être une simple boîte de nuit, le Razzle ambitionne de devenir « the new place to be » en matière de vie culturelle marseillaise.

« De la scène aux assiettes »

En effet, outre le clubbing, le lieu accueillera également des résidences culturelles d’artistes locaux et des brunchs spécialement élaborés par le chef étoilé Alexandre Mazzia. « De la scène aux assiettes, on souhaite vraiment que le Razzle se fonde dans environnement», estime Rihab Hdidou.

Néanmoins, avant d’accueillir son public, d’importants travaux de rénovation ont été nécessaires. De la proue à la poupe… Le bateau est resté à quai pendant plus de six mois au chantier naval de Marseille. Là même où la rédaction de Gomet’ a suivi sa métamorphose.

Même si l’emplacement du futur bateau-phare n’a pas encore été dévoilé, plusieurs pistes sont d’ores et déjà envisagées. Parmi elles, les rives du Mucem ou encore le quai de la Lave, dans le port de l’Estaque.