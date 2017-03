[Temps Forts] Notre sélection d’événements à suivre du 13 au 18 mars

Lundi 13

[11h30, Marseille Palais du Pharo] Jean-Claude Gaudin, président de la Métropole Aix Marseille Provence et Martine Vassal, 1ère vice-présidente déléguée déléguée à la stratégie et à l’attractivité économiques dévoilent l’agenda du développement économique de la Métropole.

[12h45, Aix-en-Provence, palais des congrès.] Renaud Muselier, président du Comité régional du tourisme et Luc Fauchois, président de l’Association nationale de la visite d’entreprise (AVE) présentent leur stratégie à l’occasion des premières rencontres de la Visite d’entreprise où près de 200 entreprises échangeront pour offrir une meilleure expérience aux clients touristes et pour améliorer les recettes liées à ce tourisme.

[17h, Vitrolles, Médiathèque] Dans le cadre de sa visite à Vitrolles, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, se rend à la médiathèque.

[18h30, Marseille, avenue du Prado.] A l’occasion de la semaine nationale de l’Artisanat qui se déroule du 10 au 17 mars, Monique Cassar, présidente de la délégation Bouches-du-Rhône de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’ensemble des élus, inaugurent la nouvelle agence de Marseille en présence de Jean-Pierre Galvez, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Mardi 14

[9h, Hyères, siège de Mini Green Power.] Matinée « Talents INPI » réunissant une quarantaine de start-up à fort potentiel.

[9h30, Marseille, Upe 13.] Petit-déjeuner sur le thème « Les entrepreneurs entrent en campagne ». « Les échéances présidentielles et législatives 2017 doivent impérativement remettre l’entreprise au centre du jeu pour relancer la croissance, l’emploi et la compétitivité des entreprises françaises » souligne l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône avec Johan Bencivenga, président de l’Upe 13 et Sébastien Didier, vice-président en charge de l’économie.

[18h, Port-Saint-Louis, Mairie.] Présentation à la population du projet d’extension des terminaux à conteneurs de Fos 2XL.



[18h, Fos-sur-Mer, Maison de la mer.] Réunion publique pour présenter le plan de protection des risques technologiques.

[18h30, Club Altafemina, One Foot Inn] Débat avec Isabelle Staes nouvelle directrice de France 3 Provence-Alpes à l’invitation du Club Altafemina.

Mercredi 15

[9h, Marseille, OM Café.] Le Medef Paca organise la troisième session de ses petits déjeuners. La thématique principale de cette rencontre sera l’engagement sociétal du Medef Paca (actions en faveur de l’égalité des chances, de la parité femmes/hommes, de l’insertion professionnelle, etc.). Seront présents aux côtés de Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca, Bruno Jonchier, délégué territorial Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’Apec et Danièle Prieur, présidente d’Altafemina.

[10h, Marseille, Parc Chanot] Plus de 500 participants français et internationaux sont attendus à pour la 4e édition de Fowt (Floating offshore wind turbines, jusqu’au 16 mars), la conférence internationale dédiée à l’éolien offshore flottant. Fowt 2017 est une initiative de la CCI Marseille Provence et du Pôle Mer Méditerranée organisée avec France Energie Eolienne. A l’issue des discours d’ouverture, Maurice Wolff, vice-président CCIMP, Patrick Baraona, directeur du Pôle Mer Méditerranée, et Pauline Le Bertre, déléguée générale de France Energie Eolienne, donneront une conférence de presse. Avec les témoignages de Paul de la Guérivière, Ideol ; Christophe Tardy, Power Sea ; et François Pétrie, Oceanide. > www.fowt-conferences.com

[18H30, Aix-en-Provence, Hôtel de ville.] Signature de la charte de la vie nocturne d’Aix-en-Provence pour la qualité de la vie nocturne, visée par le préfet de police, constitue une convention conclue entre la Ville d’Aix et les établissements ouverts la nuit : bars, pubs, établissement de spectacles, discothèques, restaurants. Elle fixe des règles pour encadrer, réguler et gérer au mieux le développement de la vie nocturne à Aix. Elle établit également, un cadre d’échange, de dialogue, de collaboration et de concertation entre les différents acteurs. La signature officielle de cette convention rassemblera les différentes parties prenantes dans l’élaboration et l’application au quotidien de cette charte. Laurent Nunez, préfet de police des Bouches-du-Rhône, Maryse Joissains Masini, maire d’Aix-en-Provence, Alain Paulin, président départemental de l’UMIH 13 et Michèle Barral, présidente de la fédération des CIQ, représentant les riverains et faisant l’interface avec les débitants

Jeudi 16

[11h, Cannes, Palais des festivals.] La Métropole-Aix-Marseille-Provence associée avec cinq partenaires, Euroméditerranée, la Ville de Marseille, le Port de Marseille Fos, la CCIMP et Provence Promotion présente le potentiel de développement et l’attractivité du territoire. Présentation des enjeux stratégiques pour l’économie métropolitaine, concertés avec les acteurs du territoire sur le stand de la Métropole. En présence de Martine Vassal, 1 ère Vice-Présidente de la Métropole déléguée à la stratégie et à l’attractivité économiques, Laure-Agnès Caradec, présidente d’Euroméditerranée, Christine Cabau-Woehrel, présidente du directoire du Port de Marseille Fos, Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIMP, Solange Biaggi, présidente de Provence Promotion et adjointe au Maire de Marseille déléguée au commerce et d’entreprises.

Vendredi 17

[9h45, Marseille, 121 rue de Lodi] Visite de chantier de l’opération City en présence des acteurs Nexity, Primosud et de l’architecte Roland Carta.

[14h, Marseille, siège d’Amu]Aix-Marseille Université (AMU) et l’association Novachim (filière régionale chimie et matériaux) signent un accord cadre de partenariat renforçant leur collaboration. En présence d’Yvon Berland, Président d’Amu, de Bernard Milleliri, président de Novachim, de Jean-Philippe Agresti, Vice-président en charge du partenariat avec le monde socio-économique d’Amu, et de Patricia Guiraudie, directeur de Novachim.

[17h, Grans, Maison des associations.] Terre de Provence et le Collectif Prouvènço organisent une conférence avec Bernard Niccolini, Président de l’ASEB (Association de Sauvegarde de l’Etang de Berre) sur le thème de la sauvegarde de l’Etang de Berre.

[17h45, Martigues, hôtel de ville.] Conseil municipal.

