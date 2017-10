Erasmus+ a soufflé 30 bougies d’optimisme européen

Voilà 30 ans qu’Erasmus bouscule l’Europe. 30 ans qu’il lui donne un visage souriant : 30 ans d’échanges, de connaissances et de destins européens partagés… A Marseille, c’est à la Villa Méditerranée que cet anniversaire a été fêté lors du salon « Erasmusez-vous ».

La Villa Méditerranée brillait sous les étoiles ce vendredi 13 octobre. Celles du drapeau européen. Et pour cause, le programme d’échange scolaire européen Erasmus+ célébrait son 30e anniversaire, lors du salon d’information « Erasmusez-vous ». Le monde éducatif et le public étaient ainsi conviés afin d’échanger sur les possibilités de mobilité internationale.

Un après-midi festif au cours duquel 35 exposants ont présenté leurs projets, réalisés grâce au programme d’échange scolaire entre l’année 2016 et l’année 2017. Les stands présents y défendaient la diversité d’Erasmus+, avec la participation d’écoles, collèges, lycée généraux et technologiques et d’Aix-Marseille Université.

Pour Emmanuelle Lacan, responsable de l’organisation de cette journée de rencontres, l’idée était de mettre en avant les dispositifs de séjour à l’étranger qui existent, et ce, quel que soit la situation sociale, l’âge ou le projet envisagé. « Avec Erasmus+, tout s’est élargi. Depuis l’école maternelle jusqu’aux études supérieures. Les projets peuvent concerner une classe entière ou quelques élèves en particulier. Souvent les enseignants sont à la base de ces projets, d’ailleurs des mobilités pour les enseignants existent. »

Cet événement participait aux « ErasmusDays », une semaine qui a mobilisé les établissements scolaires marseillais et aixois pour encourager les échanges scolaires et professionnels dans les 32 pays européens participants.

La semaine festive se termine samedi 14 sur le Vieux-Port. À cette occasion, une mobilisation est prévue afin de sensibiliser le public à la sauvegarde des océans (#Ourocean) et d’échanger avec les marseillais et leur donner les clés de nouveaux horizons.

À l’occasion des 30 ans d’Erasmus+, la Région Paca lance son site web « Mouv Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Trente ans après la naissance du programme Erasmus+, un nouveau-né de l’union européenne voit le jour. En partenariat avec le Fond d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), le Centre régional information jeunesse (CRIJ), ainsi que les académies d’Aix-Marseille et de Nice, la Région Paca a mis en ligne vendredi 13 octobre, un nouveau portail numérique. Cet outil est destiné aux jeunes qui souhaitent partir à l’étranger. Selon leur profil et leur projet, ils peuvent désormais se renseigner et obtenir des informations relatives aux démarches administratives et aux aides financières mises à leur disposition. Le site permet également de mettre en relation les différents acteurs régionaux et internationaux. Les internautes peuvent s’y informer, et y retrouver des offres de stage, missions de volontariat ou séjours linguistique. L’État espère ainsi favoriser l’employabilité et l’insertion des jeunes provençaux. En offrant de larges possibilités en matière de mobilité européenne, et en mettant en avant les acteurs à chaque échelon territorial, Mouv Provence-Alpes-Côte d’Azur donne une chance aux jeunes de se lancer dans une aventure européenne. MouvProvence-Alpes-Côte d’Azur

