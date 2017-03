Eolien flottant offshore : en attendant l’envol commercial

Patrick Baraona, le directeur du Pôle Mer Méditerranée, Maurice Wolf de la CCI Marseille Provence et Pauline Le Berthe, la déléguée de France Energie éolienne ou encore Philippe Maurizot, conseiller régional, ont lancé mercredi 15 mars au Palais des congrès de Marseille la 4ème édition de la conférence internationale Fowt (Flowting offshore wind turbines). Deux jours de conférences et d’ateliers qui permettent de décrypter les multiples enjeux liés à l’émergence et la compétitivité. Modèles financiers, retours d’expérience, intégration des enjeux environnementaux sont évoqués durant les débats et conférences.

En Europe et en France en particulier, il s’agit pour le secteur de franchir une nouvelle étape après les prototypes installés en Suède ou Norvège, et les quatre fermes pilotes en France; l’une d’elle sera installée au large de Fos-sur-Mer et Port-St Louis du Rhône (lire notre article). « Il faut très vite que des appels d’offres commerciaux soient lancés insiste Pauline Le Berthe. « On a besoin d’une visibilité, de volume pour pouvoir concrétiser tout le potentiel que peut avoir l’éolien offshore flottant. » Le gouvernement actuel s’est engagé. Il lui reste encore quelques semaines pour passer à l’acte.

En attendant, les entreprises régionales continuent à se développer et vont chercher à l’international des nouveaux marchés. Idéol basé à La Ciotat confirme plusieurs accords internationaux, notamment au Japon pour un contrat de plusieurs millions d’euros. Paul de la Guerivière, le PDG de la société, vient d’ailleurs d’organiser un voyage d’étude en France, pour des professionnels japonais du secteur qui cherchent par tous les moyens à sortir du nucléaire.

(Plus d’informations à suivre sur Gomet’)