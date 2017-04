[Environnement] Veolia et Stef s’associent pour créer « Recyfish »

Veolia (gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie) et Stef (spécialiste européen de la logistique du froid) s’associent pour créer « Recyfish », une nouvelle solution, présentée comme unique en France, de valorisation des déchets de poissions et « respectueuse de l’environnement. » Veolia explique : « Né d’une rencontre entre deux entreprises partageant les mêmes préoccupations environnementales, ce partenariat contribue à augmenter le taux de valorisation des sous-produits de poissons dans la région Méditerranée tout en optimisant les trajets grâce au principe de reverse logistics. »

Concrètement, la solution, dévoilée au salon Seafood Expo 2017, le 25 avril à Bruxelles, repose sur un principe : Veolia met des caisses palettes vides à disposition des équipes du transporteur Stef. « Lorsque celles-ci livrent les poissons frais à leurs destinataires, elles repartent avec les caisses palettes remplies de coproduits de la mer. (…) Après avoir été centralisés sur le site de Stef à Plan d’Orgon (13), ces sous-produits de poissons sont ensuite traités et transformés en engrais par Veolia, dans son usine de Sète (Hérault). » Le partenariat permet d’éviter de mettre de nouveaux véhicules sur la route et d’optimiser les retours de tournées de livraison de Stef tout en respectant la réglementation concernant le conditionnement et la traçabilité des sous-produits animaux insistent les promoteurs du projet.

Pour les grossites, poissonniers ou grandes surfaces

Joël Gentil, directeur Méditerranée pour l’activité Recyclage et Valorisation des Déchets Veolia France, basé à Marseille, explique : « Veolia possède en propre une usine capable de valoriser ces coproduits. Nous proposons donc à tous les grossistes, poissonniers ou grandes surfaces qui souhaiteraient diminuer le coût de traitement de leurs déchets, tout en préservant l’environnement, d’adopter la solution Recyfish.»