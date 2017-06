[Environnement] SUEZ se mobilise à l’occasion de la journée mondiale de l’océan

« L’espoir n’est pas une stratégie », pour Bertrand Camus, directeur général de l’activité eau de SUEZ. Alors pour s’atteler au périlleux problème de la pollution des océans, SUEZ s’engage dans des actions concrètes, présentées à Marseille ce mardi 6 (lire notre précédent article) et mercredi 7 juin (live tweet et conférence en vidéo), à la veille de la journée mondiale des océans. Changement climatique, pollution, déchets et continent de plastique, autant de menaces contre lesquelles le groupe a choisi de se mobiliser.

« Un véritable écocide »

« La Méditerranée est l’une des mer les plus polluées au monde », alerte Bruno Dumontet, initiateur de l’expédition MED (Méditerranée en danger), soutenue par SUEZ. Le chef d’expédition souligne notamment le danger que représente la plastisphère, un nouvel écosystème marin qui se développe sur les déchets plastiques. « Dans la Méditerranée, qui est une mer semi-fermée, si on découvre de nouvelles bactéries, c’est extrêmement alarmant » précise-t-il. Des centaines d’espèces, qui ingèrent de grandes quantités de plastique, sont également menacées. « C’est un véritable écocide qui se déroule actuellement », dénonce Bruno Dumontet. Pour lutter contre cette pollution, l’expédition MED a mis en place un programme de recherche scientifique et participatif, un programme d’actions (déchets côtiers) pour identifier les sources et les origines, et un programme de sensibilisation (Océans plastifiés) pour informer et alerter le grand public, les scolaires, industriels, politiques et décideurs afin de promouvoir des solutions.

Des initiatives innovantes

À travers son expertise dans le traitement de l’eau et des déchets, sa présence sur tous les littoraux et les bassins versants et ses partenariats avec des ONG, SUEZ soutient la recherche et s’engage de multiples façons pour la protection des océans. « Nous apportons des solutions concrètes autour de trois grandes idées : le contrôle de la qualité de l’eau, la limitation des sources de pollution, et la protection et régénération du littoral », détaille Bertrand Camus.

A Marseille, SUEZ accompagne la Métropole dans la préservation d’un littoral d’exception (51 kms, 21 plages intra-muros) en déployant des technologies innovantes, visant non seulement à préserver les rejets nocifs (bassin de rétention Ganay, station d’épuration Géolide) mais aussi à régénérer la biodiversité marine (Bionurse, ReCyst, Hydromer). Autre exemple de développement, cette fois pour mieux surveiller la qualité des eaux, la mise en place de l’application mobile « Marseille Infos Plages » qui donne des informations en temps réel sur la qualité des eaux de baignade grâce au système Genspot. Grâce à ces initiatives ambitieuses et innovantes, Suez n’est plus seulement leader des services du secteur de l’eau et des déchets mais se place également à la tête de la protection des milieux marins.

Notre reportage vidéo