[Environnement] Hétérotopies#1 : redécouvrez le site de la Sainte-Victoire avec une appli musicale

Dans le cadre du projet Hétérotopies#1, l’association M-Topia propose une balade sonore et géolocalisée à Meyrargues qui permet, en se promenant, de découvrir le site de Sainte-Victoire afin de mieux comprendre les enjeux du changement climatique. La balade est intégrée à l’application musicale « Walk with me », disponible pour iPhone et iPad, qui propose un parcours pour toute la famille pendant 1h15, accompagné par la musique, les données scientifiques, des récits d’habitants du territoire et des interviews de chercheurs.

Le projet est réalisé en partenariat avec les chercheurs du Grec Paca (Groupe régional d’experts scientifiques sur le climat) et les compositeurs néerlandais Strijbos & Van Rijswijk, internationalement connus pour leurs compositions électroacoustiques et leur musique technologique innovante.

Deux ans de travail avec de nombreux acteurs

Afin de créer ce projet pilote, des artistes, des scientifiques, des étudiants et les habitants ont été mobilisés pendant deux ans. « Nous souhaitons accompagner les transformations, rassembler les acteurs locaux autour des enjeux sociétaux comme le changement climatique, tester les nouvelles formes de valorisation des sites, des utopies, trouver les lieux dans lesquels nous pouvons expérimenter d’autres manières d’agir », explique Fanny Bordier, directrice du projet hétérotopies#1 de l’association M-Topia.

À cette occasion, du 21 au 29 avril, une résidence artistique et scientifique aura lieu à Meyrargues en présence des compositeurs et des scientifiques. Suivra, le 13 mai, l’inauguration de la balade sous la forme d’une marche avec un échange art-science entre les artistes, les habitants et les scientifiques du GrecC Paca ayant participé au projet.

INFORMATIONS PRATIQUES :

> Inauguration de la balade, départ place Victor-Hugo à Meyrargues le 13 mai de 12h à 19h et le 14 mai de 15h à 18h

Téléchargez l’application « Walk with me » pour iPhone et iPad

Illustration : M-Topia