[Environnement] La préfecture pointe les insuffisances de l’étude sur les produits alimentaires du golfe de Fos

L’Etat, ouvertement mis en cause par l’association de défense du littoral du Golfe de Fos n’a pas tardé à réagir après la présentation de l’étude présentée au public à Fos lundi 12 février et qui relevait la contamination de plusieurs produits alimentaires sur la zone de Fos en lien avec l’activité industrielle. « L’étude de l’association de défense et de protection du littoral du Golfe de Fos a été portée à la connaissance de la direction générale de l’alimentation et a fait l’objet d’une évaluation détaillée qui met en avant le caractère insuffisamment représentatif des conclusions locales dont la méthodologie n’est pas scientifiquement assise » relève la préfecture. « Sur l’ensemble des échantillons prélevés et analysés, seuls deux résultats dépassent les teneurs maximales réglementaires (TM) viande bovine et œuf. Cependant aucune garantie n’est apportée quant à l’accréditation d’un des laboratoires pour les méthodes utilisées. Par ailleurs, le nombre trop réduit d’échantillons prélevés ne permet pas de comparaison avec les résultats nationaux qui s’appuient sur plus d’un millier de prélèvements. Enfin, certaines comparaisons faites par l’association avec des résultats nationaux ne reposent pas sur des périodes identiques. »

Renforcement des contrôles en 2018

Après avoir émis ces réserves, l’Etat rappelle le dispositif mis en place dans le contrôlée des aliments (lire ci-dessous) et annonce un contrôle renforcé en 2018 sur la zone de Fos. « En 2018, en lien avec les professionnels et pour parfaitement informer les consommateurs, il est prévu de renforcer les contrôles sur les denrées animales ou d’origine animale produites sur la zone du Golfe de Fos (viandes ovines et bovines, miel, palourdes, moules, huîtres et poissons d’élevage, œufs et produits laitiers) » explique la préfecture.

L’association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos a présenté lundi 12 février les résultats d’une campagne d’analyse menée sur certains produits alimentaires du pourtour du Golfe de Fos. Ce rapport conclut que des traces de polluants sont détectées dans la nourriture produite et consommée à proximité des zones industrielles du Golfe de Fos et cible plus spécifiquement des productions primaires (viande, œuf, poisson…).