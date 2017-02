[Environnement] Géocorail (Marseille) récupère un million d’euros d’argent frais auprès de Truffle Capital

La société Géocorail, créée en 2012 à Marseille et dirigée Philippe Andréani a annoncé le 10 février dernier le versement par Truffle Capital de la seconde tranche d’un million d’euros de l’augmentation de capital de 2 millions d’euros décidée en octobre 2015. Géocorail est spécialisée dans la lutte contre l’érosion et la protection des ouvrages maritimes. La manne financière va permettre d’accélérer « significativement ses développements techniques et commerciaux en cours » explique-t-elle dans un communiqué. En particulier, Géocorail estime que « cette solide assise financière renforce sa crédibilité en tant que partenaire industriel d’acteurs majeurs de l’ingénierie maritime pour la mise en œuvre de son procédé électrochimique en complément de technologies existantes. »

L’actualité de Géocorail a été marquée, au cours des derniers mois, par l’inauguration par le conseil d’administration de son centre de recherche et développement sur le Port à Fos, banc d’essais permettant de tester en parallèle de multiples paramètres opératoires (lire plus bas).

Géocorail conçoit et commercialise des solutions innovantes pour lutter contre l’érosion du littoral, et protéger les ouvrages maritimes côtiers et les structures offshore. Ces solutions reposent sur un procédé électrochimique respectueux de l’environnement permettant de créer in situ une roche naturelle à partir des minéraux présents sur place. Le Géocorail ainsi constitué présente une résistance mécanique élevée et un aspect lui permettant de se fondre dans le paysage. Le mécanisme de formation du Géocorail peut également être utilisé pour piéger certains polluants tels que les métaux lourds en milieu marin.