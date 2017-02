[Environnement] Charroux, Maggi, Royal, mobilisation toute pour la renaissance de l’étang de Berre

Et si l’étang de Berre devenait le nouvel « objet » fédérateur de la métropole ? La séance de l’Assemblée nationale mardi 21 février, l’une des dernières de l’actuelle représentation (avant l’arrêt pour cause d’élections) a invité notre bel étang, le plus grand d’eau salée d’Europe, dans les débats. A l’origine, une question au gouvernement posée par le député socialiste sortant Jean-Pierre Maggi à la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Ségolène Royal, sur le devenir des travaux concernant le tunnel du Rove. La réouverture de la cavité permettrait en effet de ré-alimenter l’étang en eau salée afin de lui redonner une vie pleine et renouvelée.

Les trois engagements de Ségolène Royal

Dans sa réponse, la ministre prend trois engagements : 1. Missionner sans délai le préfet pour mener de nouvelles réunions entre les différents acteurs impliqués (élus locaux, Grand Port Maritime de Marseille pour la maîtrise d’ouvrage, l’Agence nationale de l’eau), de manière à arrêter un prix précis des travaux à mener pour la réouverture du tunnel du Rove à la circulation de l’eau; 2. Diligenter, « dès la semaine prochaine », une inspection générale ayant pour but d’établir sa propre estimation du coût financier de ce chantier; 3. Effectuer un déplacement dans les prochaines semaines, sur les rives de l’Etang de Berre, pour annoncer la décision finale de l’Etat concernant ce dossier.

« Je suis satisfait de voir que la Ministre soutient non seulement la candidature de l’Etang de Berre à une classification au patrimoine mondial de l’Unesco mais aussi le principe d’une réouverture prochaine du tunnel à la circulation de l’eau » a déclaré en retour le député Jean-Pierre Maggi. Ce dernier souligne au passage que « l’aboutissement de ce dossier serait plus qu’un hommage aux milliers d’ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier titanesque il y a un siècle, plusieurs d’entre eux y laissant la vie. Cela marquerait le début d’une renaissance de cette gigantesque mer intérieure qui fait notre fierté collective et les prémisses d’une réappropriation de ce vaste espace par l’homme et la nature, après des décennies de pollutions et de désalinisation. »

Gaby Charroux invite la ministre

Autre réaction positive, celle de Gaby Charroux, le maire de Martigues et député des Bouches-du-Rhône, à l’origine de la candidature de l’étang de Berre au patrimoine de l’Unesco. « Je ne peux que me réjouir de l’engagement qu’elle [Ségolène Royal] vient de prendre et qui montre que la candidature de l’Étang de Berre au classement du patrimoine mondial de l’Unesco que je porte depuis plusieurs mois est un vrai enjeu pour notre territoire. En réaffirmant son « caractère exceptionnel », Mme Royal accrédite l’idée qu’il devient nécessaire de redonner à l’étang une place incontournable dans notre quotidien, sur l’écologique, l’économique et l’humain. » Et le maire de Martigues d’inviter « madame la Ministre » à venir le « rencontrer avec l’ensemble des partenaires et acteurs pour évoquer avec elle les enjeux liés à l’Étang de Berre. » Go !