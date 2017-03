[Environnement] Cérémonie de fin de chantier du bassin Ganay, protecteur de la Méditerranée

C’est un projet hors normes et exemplaire que les personnalités de la métropole marseillaise s’apprêtent à inaugurer lundi 20 mars dans le 9ème arrondissement de Marseille : le bassin de rétention des eaux pluviales enterré sous le stade Ganay. De 2014 à 2017, le groupe SUEZ au travers de sa filiale Seramm, a construit ce bassin en amont de la station d’épuration voisine Géolide. D’une capacité de stockage de 50 000 m³, cet équipement améliore très sensiblement le système d’assainissement de la métropole en lui permettant de traiter les eaux usées et pluviales notamment lors de forts épisodes pluvieux.

Un équipement au service du contrat d’agglomération et du contrat du baie

Projet hors normes par ses dimensions, exemplaire par la conduite du projet – l’ouvrage est livré avec six mois d’avance – et par l’engagement sociétal en faveur de la biodiversité –plusieurs actions sont engagées en parallèle du chantier. La finalité de l’équipement ne peut que réunir tous les habitants du territoire. Couplé aux solutions de gestion dynamique des eaux pluviales de SUEZ, le bassin Ganay évitera chaque année le déversement d’un million de m³ d’eaux usées non traitées dans le parc national des Calanques. Une réduction de 50 % par rapport à la situation actuelle. Le site constitue l’un des projets les plus ambitieux du contrat d’agglomération et du contrat de baie de la Métropole Aix-Marseille Provence, qui prévoient la construction d’autres bassins afin de collecter à terme 140 000 m³ d’eaux usées et pluviales.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Par temps sec, la station d’épuration Géolide, à plusieurs centaines de mètres, assure l’intégralité du traitement des eaux usées de Marseille et de 16 autres communes. Cependant, lors d’orages violents, la station ne peut pas absorber la totalité des eaux de pluies. Désormais, grâce au bassin de rétention Ganay, les volumes d’eaux usées et pluviales seront régulés. Lorsqu’un orage surviendra, les eaux de ruissellement seront ainsi dirigées vers le bassin Ganay pour y être stockées dans la limite de 50 000 m³. Auparavant, ce surplus ponctuel d’eaux usées était évacué directement vers la mer. Le centre de pilotage de Géolide gère le rythme et l’opportunité de sa vidange quand la pluie cesse provisoirement ou définitivement. Plein, le bassin peut être vidé en 24h vers Géolide. Témoignages, photos, vidéos… Suivez en direct l’inauguration du bassin Ganay lundi 20 mars à partir de 10h sur Twitter #bassinganay

Chiffres-clés :

> 50 millions d’euros investis par Suez.

> 3 années de travaux

> 56 m de diamètre

> 30 m de profondeur

> Un tunnel de 3 mètres de diamètre et d’une longueur de 300 mètres de tunnel reliant l’émissaire 1 sous le boulevard Michelet au Bassin Ganay

> 80 000 tonnes de béton coulé

> 4 000 tonnes d’acier utilisé

Reportage réalisé en partenariat avec SUEZ. (Illustration : Une cathédrale souterraine pour retenir le trop plein d’eaux pluviales. (Crédit Suez/Seramm)