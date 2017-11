[Enfants] Avec Grains de sel, ils ont droit à leur « grande librairie » ce week-end

Avec vingt-deux auteurs et illustrateurs présents cette année festival du livre et de la parole d’enfant, rejoints le week-end par douze autres, cela fait une sacrée bande de copains à découvrir pour dévorer livres, albums et spectacles. Du 16 au 19 novembre 2017, direction Aubagne avec un seul mot d’ordre : ne pas s’en priver !

1 000 mètres carrés aménagés sur l’espace Lucien-Grimaud, à Aubagne, et des milliers de livres sur la poésie, les arts, les sciences, la philosophie, la bande dessinée, les mangas, les romans… : dans le salon Shéhérazade, les visiteurs, petits et grands, découvrent le meilleur de la production éditoriale pour la jeunesse. Circuler entre les allées, feuilleter les albums, en choisir quelques uns à ramener à la maison…, les fidèles de ce rendez-vous annuel attendent avec impatience chaque nouvelle édition car, ici, on peut rencontrer et discuter avec le sauteurs et les illustrateurs, sans oublier les séances de dédicaces, une façon plus personnelle de créer un lien entre l’auteur, son livre et son futur jeune lecteur.

Cette année, Grains de sel fête les dix ans d’HongFei Cultures : une maison d’édition indépendante pour la jeunesse à la ligne éditoriale singulière puisqu’elle publie des auteurs chinois classique sou contemporains, illustrés en France ou en Chine, mais également des livres incitant aux voyages et à la rencontre de l’Autre.

Tout pour stimuler la curiosité des enfants et adolescents

À l’escale Rencontres, les auteurs ou illustrateurs viennent parler de leur travail, à commencer par Laurent Corvaisier qui expose également au centre d’art Les Pénitents noirs d’Aubagne. Premier rendez-vous le samedi 18 à 10h30. S’enchaîneront ensuite discussions, bataille de dessins, atelier d’initiation, pour finir, le dimanche 19 à 16h par un mini concert de musiques brésiliennes en partenariat avec l’Institut international des musiques du monde.

À noter que Grains de sel est aussi un rendez-vous pour les professionnels.