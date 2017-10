[Enfants] Encore plus de spectacles et de partenaires pour le festival En Ribambelle

Du jeudi 26 octobre au samedi 18 novembre 2017, le festival des arts de la marionnette et de l’objet pour tous En Ribambelle revient avec douze de spectacles et autres rendez-vous en tournée désormais sur le territoire métropolitain. Et en cette période de vacances scolaires, toutes les propositions sont bonnes pour occuper les enfants. Dès 6 mois !

Après le Mucem l’an passé, c’est au tour du théâtre Joliette à Marseille, de l’Espace Robert Hossein à Grans, du théâtre de Fos-sur-Mer, du théâtre de l’Olivier à Istres, du théâtre Le Comœdia à Aubagne, du théâtre Fontblanche à Vitrolles, du Forum de Berre et Ciné 89 à Berre l’Etang ainsi que de la ville de Trets de rejoindre l’aventure d’En Ribambelle. Une mutualisation des coûts qui permet ainsi de proposer plus de spectacles à un plus grand nombre.

Il n’est jamais trop tôt pour éveiller les plus jeunes au spectacle et à la rêverie. Pour preuve, le spectacle Chat Chat de la compagnie Zapoï programmé au TNM La Criée qui s’adresse aux enfants de 6 mois à 4 ans. Un spectacle en deux temps avec tout d’abord l’histoire de la naissance d’un petit chat, suivi de l’exploration sensorielle que l’un des cinq tapis. Autre proposition à découvrir pour les 6 ans et plus : Natanaël ou J’adore les carottes c’est ce que je préfère dans les petits pois. Natanaël est une marionnette imaginée par un très jeune auteur metteur en scène de 9 ans. C’est joliment artisanal et coloré.

Toujours pour les plus jeunes, dès 2 ans, Le Petit Bain, un spectacle tout en mousse sera présenté à la Friche puis au Comœdia d’Aubagne. Auparavant, les plus grands écouteront Respire Picardie For Ever, un récit de souvenirs qui les mènera dans un village picard pendant la grande Guerre, tout en travaillant la terre sous leurs yeux. Puis ce sera au tour de Trets et d’Aubagne d’accueillir sur leur scène respective ce spectacle pour les plus de 8 ans.

Au Mucem, pendant la deuxième semaine des vacances scolaires, les 6-12 ans apprendront à confectionner leur propose marionnette avec l’atelier Le secret de Polichinelle Polichinelle avec un atelier. ils pourront également visiter la très riche collection de marionnettes du musée au centre de conservation et de ressources de la Belle-de-mai. Et les 3-6 ans auront droit à un joli ciné-concert avec Mais où elle est la lune ?

D’autres spectacles sont à découvrir le site du festival : www.festivalenribambelle.com