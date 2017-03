Energies renouvelables : Cap Vert Energie (Marseille) en forte croissance renforce ses effectifs

Producteur indépendant d’énergies renouvelables, Cap Vert Energie (CVE) basé à Marseille annonce un nouveau plan de recrutement de 15 collaborateurs soit 25% de ses effectifs actuels (60 personnes) pour répondre à son plan de croissance. La société qui finance et construit des centrales solaires et des unités de méthanisation pour les exploiter en propre dans la durée a pour objectif d’atteindre près de 800 Mégawatts (MW) de puissance d’exploitation d’ici à 2022 contre 42 MW de puissance cumulée fin 2016.

Le plan de développement de Cap Vert Energie prévoit cette année d’atteindre un chiffre d’affaires énergétique de 18 millions d’euros avec 150 MW de puissance d’exploitation en fin d’année, répartie de la façon suivante : 100 MW en photovoltaïque, 3 MW en biogaz, 48 MW à l’international.

La centrale photovoltaïque de Méditourbe à Port-St-Louis-du-Rhône

« L’objectif du groupe est d’apporter des réponses pérennes et environnementales aux besoins des collectivités et des entreprises dans un modèle de vente directe de l’énergie en France et à l’international » souligne Cap Vert Energie. En Provence, le groupe a été sélectionné par Méditourbe (Port-St-Louis-du-Rhône) pour développer l’unité de production photovoltaïque, la financer, la construire et l’exploiter pendant 30 ans. Le site a été inauguré en juin dernier.

Implanté à Marseille, avec des bureaux régionaux à Toulouse, Rennes et Fontainebleau, Cap Vert Energie est présent à l’international au travers ses filiales au Chili et en Amérique du Nord. En Afrique, CVE International déploie son offre de vente directe d’énergie solaire auprès de clients privés. Le capital de CVE est détenu majoritairement par les trois associés, Hervé Lucas, Christophe Caille et Pierre de Froidefond. Il est également détenu par des investisseurs privés et les salariés.