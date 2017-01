Energie : Optimal Solutions (Dalkia) dévoile son réseau thalassothermique Massileo sur Euroméditerranée 2

C’est le deuxième réseau d’eau tempérée à partir d’eau de mer à être installé sur Euroméditerranée. Après Thassalia (Engie, ex-GDF) Suez) entrée en fonctionnement l’année dernière sur Euroméditeranée 1 (lire nos précédentes informations ), c’est au tour du concurrent énergétique EDF via sa filiale Dalkia et plus précisément l’entité Optimal Solutions (filiale dédiée aux solutions « éco-efficaces ») de dévoiler son réseau de thalassothermie utilisant l’eau de mer comme ressources énergétiques pour chauffer ou refroidir les bâtiments.

L’installation, présentée lundi 19 décembre, a été baptisée « Massileo » en présence de plusieurs personnalités dont Laure-Agnès Caradec la présidente d’Euroméditerranée, de Serge Burtin, le directeur régional de Dalkia et Jacques-Thierry Monti le délégué régional d’EDF qui espère inaugurer l’équipement en juin ou juillet prochain en présence du président d’EDF Jean-Bernard Lévy. Pour l’heure, il s’agit encore de finaliser le réseau qui relie, sur 1,4 km, le local source installé sur les quais du Grand Port maritime de Marseille (juste avant le pont mobile au cap Pinède) à l’éco-quartier Smartseille.

Vers une bataille Massileo versus Thassalia

Le système utilisant l’échange de calories thermiques a la vertu de réduire considérablement les émissions de CO2, à hauteur de 80% précise Marc Alliaume, le directeur du projet à Optimal Solutions. Autre vertu : l’énergie est renouvelable à 75%. La capacité totale de l’installation sera à terme de quelque 22 megawatts thermiques; de quoi desservir de nombreux bâtiments sur Euroméditerranée 2 (500 000 m² de locaux et bureaux) au-delà de Smartseille (52 000 m² et 5 MW utilisés). Investissement total une fois l’ensemble raccordé : 28 millions d’euros dont une partie de financement public via le Programme d’investissement d’avenir. La concurrence entre Thassalia et Massileo pourrait profiter aux résidents et clients de la zone, en particulier sur le périmètre “frontière” entre Euromed 1 et 2…