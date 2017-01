[Energie] Les professionnels mondiaux de l’éolien flottant ont rendez-vous à Marseille en mars

De quoi satisfaire Jean-Luc Chauvin , le nouveau président de la CCI Marseille Provence qui a placé sa mandature sous le signe de l’international, de l’attractivité et de l’événementiel… L’édition de Fowt (Floating Offshore wind turbines) 2017 rassemblera au parc Chanot à Marseille « les plus grands experts, chercheurs et industriels internationaux du secteur de l’éolien offshore flottant » annonce un communiqué diffusé mardi 24 janvier 2017 par les trois partenaires organisateurs, Pôle Mer Méditerranée, la CCI Marseille Provence et France Énergie Eolienne.

L’événement se déroule sur deux journées avec l’objectif d’échanger sur les marchés de l’éolien offshore flottant et rencontrer les acteurs clés du secteur au niveau mondial. « Des conférenciers de renom issus de 14 pays pour partager en exclusivité leurs dernières recherches, analyses, projets » seront présents souligne le communiqué. Parmi ces intervenants, Gilles Dickson, CEO de WindEurope, inaugurera la manifestation. À noter aussi la présence d’Henrik Stiesdal, Jesper Moller (Siemens), Chuichi Arakawa (Université de Tokyo), Georgina Grenon (ancienne conseillère au ministère de l’Environnement et représentante française à l’Agence internationale de l’énergie) mais également des représentants de DCNS Energies, Engie, Ideol, Senvion, Lloyd’s Register, US Department of Energy, The Carbon Trust, NREL , DNV –GL, Statoil, Principle Power…

Plus de 500 participants sont attendus avec la présence de nombreuses délégations internationales, des rendez-vous BtoB et « meet the buyers » avec les grands donneurs d’ordres du secteur sont également annoncés.

Parmi les thèmes à l’honneur, cette année (l’édition 2016 avait eu lieu jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 au Palais de la Bourse à Marseille) : les conditions-cadres de développement de l’éolien offshore flottant dans le monde (possibilités de financement, assurance, zoning et cadre réglementaire, impacts sur les milieux marins…) ; les technologies de flotteurs, les systèmes de modélisation et les composants-clefs des éoliennes flottantes ou encore les marchés cibles de l’éolien en mer flottant. Allons-y !