Outre l’arrivée du BHNS (Bus à haut niveau de service) qui modifiera de façade à façade la voirie de l’avenue de l’Europe dans son intégralité, la ville d’Aix-en-Provence a identifié Encagnane comme un quartier clé, entre La Constance et le centre-ville et a initié de nombreux chantiers.

Sur le modèle de la réhabilitation urbaine des quartiers aixois de Beisson et Corsy, achevée en mars 2016 après trois ans de travaux, le quartier d’Encagnane est inscrit dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. « L’Agence nationale de rénovation urbaine a identifié ce quartier comme un territoire prioritaire », explique Maryse Joissains lors de la réunion publique du mardi 9 janvier. Une aire de jeux revisitée, de nouvelles voiries dues à l’arrivée du BHNS, la place Romée de Villeneuve complètement revue, ainsi que l’avenue du 8-Mai, un nouvel espace urbain au niveau du boulodrome et la Résidence des Facultés réhabilitée : ce sont en tout 3500 habitants et 3300 logements concernés.

La nouvelle école maternelle Jean-Giono a été inaugurée dans des locaux tout neufs près de l’école élémentaire lundi 8 janvier, signe d’un renouveau du quartier. « Les bailleurs sociaux ont déjà amorcé des chantiers », poursuit la maire d’Aix. Les travaux au sein de la résidence Odyssée (331 logements) ont ainsi commencé le 15 janvier. Les bâtiments le Calendal et Méjanes (174 logements) devraient également être en partie détruits et reconstruits. Dans les tuyaux, le projet de rénovation du Serpolet (40 logements), celui de surélévation de l’Iliade, la modélisation des travaux du bâtiment Zodiac et les travaux des enrobés (façades et extérieurs) qui devraient commencer à Saint-Eutrope.

La Ville souhaite également créer de nouveaux logements sur le terrain Phares et Balises, proche de l’autoroute, là où se trouvait l’ancienne école Giono. Mais pour mener à bien cette opération, Aix doit racheter le terrain à l’Etat. Selon la maire, celui-ci en demande un prix trop élevé. La réalisation de l’ensemble du programme, composé de 444 logements, est estimée à 150 millions d’euros. Le but : ouvrir le quartier qui compte 64% de logements sociaux vers la fondation Vasarely, via la passerelle traversant l’autoroute au niveau du chemin des Flaneurs et qui sera refaite et débouchera sur une grande place. Et la rénovation d’Encagnane se poursuit jusque dans la sémantique. « On ne veut plus entendre parler de cité mais de résidence », signale Maryse Joissains.

Plan de Sauvegarde national pour la Résidence des Facultés

Confrontée à d’importants problèmes financiers, techniques, sociaux et de sécurité, la Résidence des Facultés, sortie de terre en 1970 entre l’avenue de l’Europe et la rue Le Corbusier, a connu une progressive dégradation de son cadre de vie au cours des dernières années. La Ville d’Aix-en-Provence a donc saisi l’Etat pour la mise en place d’une intervention publique exceptionnelle : le Plan de Sauvegarde, qui engage différents partenaires publics et privés au service d’un copropriété en difficulté.

Les objectifs sont multiples : redresser la situation financière de la copropriété, clarifier les règles de structure et d’administration, réaliser des travaux de conservation de l’immeuble, restaurer les relations sociales et instaurer la mise en place de mesures d’accompagnement. Dans les mois à venir, des études complémentaires serviront à élaborer les objectifs et le calendrier du Plan. Parallèlement, la Ville a usé de son droit de préemption renforcé depuis deux ans. « Aujourd’hui, nous détenons le quart du patrimoine foncier de la résidence, ce qui représente 125 appartements », résume la maire. La Ville a ensuite cédé ces biens immobiliers et confié leur gestion à la Sacogiva, la société de construction et de gestion immobilière d’Aix-en-Provence. Une présence publique qui permet de rassurer les actuels propriétaires et de peser dans les décisions prises par la copropriété.