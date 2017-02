C’est nouveau sur Gomet’ : l’actualité hebdomadaire des théâtres avec « Réservez votre place ! »

Cette semaine, les arts du cirque et des gestes sont encore bien présents sur plusieurs scènes de la métropole et il faut en profiter pour découvrir tant de talents. Mais également des textes forts, féroces ou humoristiques, de grands comédiens parmi lesquels Philippe Torrenton et Olivier Saladin de passage dans la région, de la danse et pas n’importe laquelle, sans oublier le jeune public… Bref, si choisir est difficile, l’essentiel est d’y participer car « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » (André Malraux).

√ Aix-en-Provence

« Vingt ans de ça, donc, jour pour jour. J’étais de garde aux urgences du CHU Postel-Couperin. C’était un dimanche et la nuit allait son train d’enfer : accidents domestiques, infections éruptives, suicides avortés, cuites comateuses, infarctus, épilepsies, embolies pulmonaires, coliques néphrétiques, enfants bouillants comme des assiettes, automobilistes en compote, dealers poinçonnés, clodos cherchant logis, femmes battues et maris repentants, adolescents envapés, adolescentes catatoniques… Les urgences d’un dimanche soir, quoi, et par nuit de pleine lune, qui plus est ». Tiré d’une nouvelle de Daniel Pennac, mis en scène par Benjamin Guillard et interprété par Olivier Saladin (ex-Deschiens), Ancien Malade des hôpitaux de Paris, ou les péripéties d’un jeune médecin à l’ambition contrariée, est un monologue jubilatoire, sous forme de thriller médical. C’est au théâtre du Jeu de Paume. Et pourquoi pas en discuter lors de l’apéro-critique animé par Séverine Gaspari se tiendra le jeudi 9 à 18h30 au bar du théâtre (entrée libre sur réservation) ?

> du mardi 7 au samedi 11 février à 20h30, sauf mercredi 8 à 19h

> de 35 à 9 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

Eran est un artiste pas comme les autres et pourtant il partage la scène du théâtre du Bois de l’Aune avec la compagnie Azeïn. Parce qu’Earn est un chien ! Et avec lui, on se pose la question de la place de l’humain dans le monde. Cave Canem est la nouvelle création d’Audrey Louwet qui poursuit ses recherches sur l’animalité. Dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque. À voir en famille, dès 6 ans. Et c’est gratuit !

> mercredi 8 février à 14h30 et à 19h30

> gratuit sur réservation au 04 88 71 74 80

La compagnie canadienne Les 7 Doigts de la main s’installe pour trois représentations de Triptyque au Grand Théâtre de Provence. Trois pièces en un spectacle pour réunir public de danse ET public de cirque. À voir absolument pour qui ne connaît pas l’immense travail decette compagnie. En famille dès 10 ans. (lire notre article)

> jeudi 9 et vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 15h

> de 35 à 9 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

Danseur et assistant de Merce Cunningham, puis directeur de la Merce Cunningham Dance Foundation jusqu’à sa nomination au CDC d’Angers en 2012, Robert Swinston sait mieux que quiconque préserver et donner à voir l’essence même des recherches et le talent visionnaire du grand maître de la danse contemporaine. Le Pavillon noir rend hommage aux deux hommes en accueillant Event, œuvre majeure et incontournable dans l’histoire de la danse contemporaine, constituée d’extraits de pièces mythiques du répertoire. Un exercice de haut vol pour danseurs virtuoses dans une scénographie ludique et inspirée des cerfs-volants colorés de Jackie Matisse – petite-fille d’un autre grand nom, de la peinture cette fois. Et en amont du spectacle, Merce Cunnigham 1919-2009, la danse en héritage et Paysages poétiques en vidéos et en accès libre de 15h à 18h.

> vendredi 10 à 20h30 et samedi 11 à 19h30

> de 25 à 10 €

> réservations : 04 42 93 48 14 / billetterie en ligne

√ Aubagne

Au théâtre Le Comœdia,Les jeunes spectateurs pourront découvrir le très beau texte de Bénédicte Couka, Du Sable dans les Yeux, qui lui a valu le Prix Annick Lanzman. Une histoire ou plutôt trois histoires qui se croisent, celle de Margot dont la mère infirme et muette brode des mouchoirs à ne plus savoir qu’en faire, celle de Tom à la recherche de son fils disparu dans la forêt et celle d’une jeune loup et de sa mère qui attendent un repas qui n’arrive pas. Par la compagnie Les Passeurs, à partir de 7 ans.

> mercredi 8 février à 14h30

> 8 et 6 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

Toujours au théâtre Le Comœdia, une comédie américaine, drôle et touchante, de Léonard Gershe fait escale ce vendredi, avec Julien Dereims, nommé dans la catégorie « Révélation masculine » aux Molières 2016, et Anouchka Delon. Libres sont les papillons, adaptée par Éric-Emmanuel Schmitt et mise en scène par Jean-Luc Moreau, parle d’amour surtout quand on est maladroit.

> vendredi 10 février à 20h30

> de 21 à 17 €

> réservations : 04 42 18 19 88 / billetterie en ligne

√ Istres

Le festival Les Élancées se poursuit et le théâtre de l’Olivier accueille Réversible, la superbe dernière création de la compagnie canadienne Les 7 Doigts de la main. Le talent de huit jeunes artistes pour un voyage à travers le passé et les arts du cirque Un spectacle à voir absolument et d’ailleurs Gomet’ vous fait gagner vos places (lire notre article) !

> mardi 7 à 20h30 et mercredi 8 à 18h30

> de 20 à 9 €

> réservations : 04 42 56 48 48 / billetterie en ligne

√ Marseille

C’est Philippe Torreton qui incarne le personnage exécrable d’Arturo Ui, un voyou prêt à tout pour prendre le pouvoir, dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui. Écrite par Bertholt Brecht en 1941, rafraîchie par Dominique Pitoiset en 2016, cette pièce est d’une incroyable actualité, notamment en cette année présidentielle. Et si « le ventre est encore fécond d’où est sorti la bête immonde », au public de se faire une opinion et de comprendre le message. Rendez-vous au théâtre du Gymnase.

> mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 à 20h30, mercredi 8 à 19h et samedi 11 à 17h

> de 35 à 11 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

Tout passe, le testament spirituel du journaliste-écrivain Vassili Grossman, qui fut de tous les combats qui ont fait l’histoire du XXe siècle, est joué au théâtre des Bernardines, mis en scène par Patrick Haggiag. Jean Varela est Ivan Grigorievitch, libéré à la mort de Staline après avoir passé trente ans dans les prisons du régime. Un récit pour comprendre à quel point « nous devrions nous sentir importants les uns pour les autres ».

> du mardi 7 au samedi 11 février à 20h30, sauf mercredi 8 à 19h

> de 15 à 11 €

> réservations : 08 2013 2013 / billetterie en ligne

Côté piste, la Biennale internationale des arts du cirque programme, cette semaine, plusieurs spectacles sous ses chapiteaux parmi lesquels le très burlesque En attendant la suite de la compagnie La Main s’affaire où les jeux de mains et de sangles nous emmènent en un claquement de doigts dans un monde trashy-comique. Venue de Guinée, la troupe Terya Circus fera une superbe démonstration d’acrobatie et d’aérien sur fonds de percussion dans Boulevard Conakry. Enfin, venue eux du Brésil, les artistes de Circo Crescer e Viver plongent ou s’envolent sur les traces de la mémoire avec Rastros, un cirque engagé et poétique, voire surréaliste.

> du mardi 7 au dimanche 12 selon les spectacles

> de 22 à 10 €

> billetterie en ligne sur www.biennale-cirque.com

Encore du cirque, de l’énergie et de la performance sur la scène du théâtre national de Marseille La Criée, avec Limits par la compagnie suédoise Cirkus Cirkör qui fait toujours preuve de talents multiples, entre acrobatie aérienne, bascule coréenne, contortionnisme et jonglage. Militante également, elle met sa performance au service de l’engagement. Une magnifique surprise ! Dans le cadre de la BIAC 2017. Tout public à partir de 10 ans.

> jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 février à 20h

> de 25 à 9 €

> réservations : 04 91 54 70 54 / billetterie en ligne

Quant à la scène nationale Le Merlan accueille, elle, Minuit de Yoann Bourgeois pour trois circassiens et une harpiste. Un corps à corps aérien entre les individus et le dispositif pour une « tentative d’approche d’un point de suspension ». C’est cette même compagnie qui effectuait la danse sur trampoline, si remarquée, lors du week-end inaugural de la BIAC 2017 à la Friche Belle de mai. À partir de 12 ans.

> vendredi 10 et samedi 11 février à 20h30

> de 15 à 5 € / Tarif famille : 5€ la place pour 2 adultes max. avec enfant de 4 à 18 ans.

> réservations : 04 91 11 19 20 / billetterie en ligne

Pour les plus jeunes, le théâtre Massalia programme A, un spectacle de la compagnie Skappa ! & Associés. Le public est invité à visiter une exposition sur le Paradis. Et au fil de son périple, dans un crescendo fait d’écroulements, de tremblements et d’explosions, il assiste, impuissant, à sa destruction. À partir de 4 ans.

> samedi 11 à 11h et 19h et dimanche 12 février à 17h

> tarif : 8 €

> réservations / billetterie en ligne

√ Martigues

Le théâtre des Salins reçoit en première européenne la nouvelle création d’un grand chorégraphe japonais contemporain, Saburo Teshigawara : Sleeping water. Cet artiste signe à la fois chorégraphie, scénographie, lumières et costumes de toutes ses pièces ! Une expérience pour le public à ne pas manquer. Et pour une immersion totale, le restaurant du théâtre – Côté cour – propose un menu japonais les soirs de représentations.

> jeudi 9 et vendredi 10 février à 20h30

> tarifs : de 18 à 8 €

> réservations : 04 42 49 02 00 / billetterie en ligne